الأهلي أصر عليه.. "البند المصيري" الذي دمر انتقال أحمد عبد القادر إلى سيراميكا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تطور جديد بشأن رغبة أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات بين عبد القادر ومحمد يوسف، المدير الرياضي، من أجل تحديد موقفه في ظل خروجه من حسابات خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، وسط أنباء قوية عن رغبة اللاعب في الانضمام إلى الزمالك حال رحيله خلال الصيف الجاري، وهو ما يسعى النادي الأهلي لمنعه.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن "أحمد عبد القادر اختار سيراميكا كليوباترا من بين العروض التي قُدِّمت له؛ حيث فضّله على المصري وزد والبنك الأهلي".

وأضاف: "لكن هناك عقبة، وهي أن الأهلي يريد وضع شرط في التعاقد الثلاثي لا يسمح للاعب، بعد مرحلة سيراميكا كليوباترا، بأن يلعب لأي نادٍ آخر يختاره، لذلك ما يزال أحمد عبد القادر يراهن على تلقي عرض خارجي أفضل، حتى لو جاء في فترة الانتقالات الشتوية. وقد أكّد اللاعب أنه مستعد للتحرك في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل غلق باب القيد".

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وتابع: "مسألة انتقال عبد القادر إلى سيراميكا كليوباترا لا تزال معلقة، بسبب هذا البند الذي يراه اللاعب مُقلقًا".

وأردف: "عبد القادر لاعب موهوب ومميز؛ لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، حيث تلعب الصفقات والانتقالات الدور الأكبر في هذه الرياضة".

وشدّد: "النادي الأهلي مُجبر على أن يجعل اللاعب يتدرب، ومن يدري؟ لعلّ اللاعب يُظهر التزامًا في التدريبات ويصبح نجم الموسم، كما حدث مع رامي ربيعة من قبل".

واختتم: "لا صحة لما يتردد عن تجميد أحمد عبد القادر في الأهلي؛ فاللاعب يرغب في الانتقال إلى الزمالك أو بيراميدز، لكن لن يتم تجميده، وسيتدرب مع الفريق بشكل طبيعي".