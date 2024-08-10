لم يخالف رومان رينز توقعات عشاقه وجماهيره عند ظهوره في عرض "سماكداون" الأخير، الذي أقيم، فجر السبت.

ويعد هذا هو الظهور الثاني للمصارع رومان رينز منذ مشاركته في مهرجان "راسلمينيا 40"، إذ ظهر أخيرًا في عرض "سمر سلام 2024".

وعاد رومان رينز في الدقائق الأخيرة من عرض "سمر سلام"، وتدخل في النزال الرئيسي بين ابن عمه سولو سيكوا ومنافسه كودي رودز حامل لقب بطل WWE الأوحد.

وفي نزال "سماكداون" دخل رومان رينز إلى الحلبة سريعًا واشتبك مع أعضاء فريق " The Bloodline"، الذي تولى مسؤوليتهم سولو سيكوا، وانضم إليه كل من تاما تونغا وتونغا لو وجيكوب فاتو.

وهاجم رومان رينز كل من تاما تونغا وتونغا لو قبل أن يوجه لكمة إلى سولو سيكوا الذي ادعى أنه صاحب لقب "القائد القبلي" الجديد، وحين كان رينز يستعد لتنفيذ ضربته القاضية، سحب الثنائي تونغا سيكوا خارج الحلبة، ما سمح له بالهروب.