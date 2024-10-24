انتقاد حاد لسالم الدوسري بسبب نيمار (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي طلال آل الشيخ انتقاداً حاداً إلى سالم الدوسري، نجم الهلال السعودي، بسبب عدم منحه شارة قيادة الفريق إلى البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم "الزعيم"، في مواجهة العين الإماراتي السابقة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك نيمار كبديل في فوز الهلال (5-4) على العين الإماراتي، الإثنين الماضي، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبهذا أنهى النجم البرازيلي غيابه عن الملاعب الذي امتد عاماً كاملاً بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

وشارك نيمار في 5 مباريات فقط مع الهلال، قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "أنا عاتب على سالم الدوسري في مباراة العين الإماراتي، مهما تكن يا سالم عندما يأتي نجم بقيمة نيمار ولو حتى أنت أقدم وأهم منه في الهلال، لازم كل شخص في مجاله يحترم عظماء هذا المجال أقل ما فيها كان عليه أن يمنحه شارة القيادة احتراماً لتاريخه".

وأضاف: "عدم ارتداء نيمار من الأساس شارة القيادة حتى الآن في الهلال خطأ كبير، نيمار ضمن أبرز نجوم كرة القدم عالمياً وعندما يلعب تقديراً له يجب أن تعطيه شارة القيادة وكان ستحسب لك يا سالم".

يذكر أن نيمار لا يحق له المشاركة في دوري روشن السعودي بعد استبعاد اسمه من قائمة الهلال المحلية، لكنه سيكون قادرًا على الظهور في المسابقات الأخرى سواءً محليًا أو قاريًا أو عالميًا.

ومن المنتظر أن يعيد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس قيد نيمار في قائمة الهلال، يناير المقبل 2025.