كشف أندي بارا، وكيل أعمال الإسباني داني أولمو، لاعب لايبزيغ الألماني، حقيقة مفاوضات برشلونة ومانشستر سيتي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي اهتمام مانشستر سيتي ومن قبله برشلونة بضم أولمو بعد توهجه مع "لا روخا" في "يورو 2024"، التي سجل فيها 3 أهداف ليقتسم لقب الهداف مع 5 لاعبين آخرين أبرزهم هاري كين، مهاجم الفريق البافاري، ويتوج مع المنتخب الإسباني باللقب القاري.

وقال أندي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "بالطبع، أولمو قريب جدًا من الرحيل عن لايبزيغ خلال الميركاتو الجاري".

وأضاف: "هناك مفاوضات من العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، واللاعب قريب من أي نادٍ كبير".

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وبشأن وجود مفاوضات قوية من الثلاثي برشلونة، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، أوضح: "لا أعرف إلى أين سيذهب أولمو في الوقت الحالي".

وأردف: "لم يحدث أي شيء رسمي من تلك الأندية حتى الآن، ومازلنا ننتظر لنرى الوضع الراهن، والقرار النهائي للاعب".

وأكمل: "النادي الألماني لا يمكنه منع أولمو من الانتقال إلى أي نادٍ خلال الفترة القادمة؛ بسبب وجود شرط جزائي بعقده والبالغ 52 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب الـ 60 مليون يورو".

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية في وقت سابق أن نادي مانشستر يونايتد هو الآخر، يريد التعاقد مع داني أولمو، لتعزيز الهجوم بعد الموسم الصعب الذي مر به راسموس هويلوند.

وانضم أولمو لصفوف لايبزيغ في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا، وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148مباراة بمختلف البطولات.