لماذا حقق الهلال أغلب البطولات قبل النصر؟.. رد ناري من عبدالله فلاته (فيديو)

شهدت الحصة الأخيرة من برنامج "أكشن مع وليد" الذي يبث على قناة "أم بي سي أكشن" ويقدمه الإعلامي وليد الفراج جدلا واسعا حول تاريخ تتويجات فريقي الهلال والنصر المحلية والقارية.

وقدم الإعلامي علي الصوابي، حلقة أمس الأحد من برنامج "أكشن مع وليد" فيما بدأ الجدل حول أسباب تحقيق الهلال أغلب بطولاته قبل النصر رغم أن الأخير أسبق في تاريخ النشأة والتأسيس.

وقال المحلل الفني للبرنامج محمد الشيخ إن الهلال منذ تأسيسه يحقق البطولات قبل النصر رغم أن الأخير أقدم من حيث تاريخ التأسيس، مضيفا أن البطولة الوحيدة الذي حققها النصر قبل الهلال هي كأس الملك.

وتابع الشيخ: "الهلال تأسس عام 1957 بعد عامين من نشأة نادي النصر، ورغم ذلك نرى في توثيق البطولات أن الهلال أحرز أغلب البطولات قبل النصر، أول بطولة هي بطولة المناطق نظام الدوري، الهلال حققها عام 1962 والنصر حققها عام 1967 أي بعد 5 سنوات كاملة".

وكشف المتحدث أن الهلال كان أسبق أيضا في بطولة الدوري التي أحرز لقبها للمرة الأولى عام 1961 أما أول تتويج بالدوري للنصر فكان بعد 13 عاما أي سنة 1974، وهذا دليل آخر على أسبقية الهلال، هو متسيد البطولات".

وردّ عبدالله فلاته المحلل الفني القار لبرنامج "أكشن مع وليد" على تصريح محمد الشيخ قائلا إن السبب في الأسبقية التاريخية لتتويجات الهلال على حساب النصر هو أن الأخير كان في ذلك الوقت يلعب في الدرجة الثانية.

وقال عبدالله فلاته: "الهلال يملك أسبقية تاريخية في الألقاب لأن النصر كان يلعب في الدرجة الثانية والهلال منذ تأسيسه في الدرجة الأولى".

وشدد فلاته على أن الهلال منذ تأسيسه وجد نفسه في الدرجة الأولى وبالتالي فكان مؤهلا للفوز بالألقاب خلافا للنصر الذي لم يكن بإمكانه حصد الألقاب في سنوات تأسيسه الأولى لأنه كان ينشط في الدرجة الثانية.

وكان النصر بدأ الموسم الجديد في دوري المحترفين السعودي بالفوز على التعاون (5 ـ 0) في حين فاز الهلال على الرياض (2 ـ 0) في الجولة الافتتاحية.