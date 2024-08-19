سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه فياريال بنتيجة 2-2 بعد مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين مساء الاثنين على ملعب "لا سيراميكا" في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

تقدم أرنو دانغوما لصالح فياريال في الدقيقة 18 من عمر المباراة، ولكن أتلتيكو مدريد أدرك التعادل سريعًا عن طريق لاعبه ماركوس يورينتي في الدقيقة 20.

وأحرز فياريال هدف التقدم عن طريق هدف عكسي سجله كوكي في مرماه مع خطأ فادح من الحارس يان أوبلاك من تقدم خاطئ خارج مرماه عند الدقيقة 37.

وسجل أتلتيكو مدريد هدف التعادل عن طريق ألكسندر سورلوث في الدقيقة 45 في أول مباراة رسمية للوافد الجديد.

وشارك الوافد الجديد الأرجنتيني جوليان ألفاريز المنضم إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي كبديل في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الأولى للدوري الإسباني:

أتلتيك بلباو – خيتافي (1-1)

ريال بيتيس – جيرونا (1-1)

سيلتا فيغو – ألافيس (2-1)

لاس بالماس – إشبيلية (2-2)

أوساسونا – ليغانيس (1-1)

فالنسيا – برشلونة (1-2)

ريال سوسييداد – رايو فايكانو (1-2)

ريال مايوركا – ريال مدريد (1-1)

بلد الوليد – إسبانيول (1-0)

فياريال – أتلتيكو مدريد (2-2)