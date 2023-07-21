دي ماريا يراوغ بروزوفيتش ويسجل هدفا رائعا في مرمى النصر (فيديو)
يخوض النصر معسكرا تدريبيا في البرتغال تحت قيادة مدربه الجديد لويس كاسترو
سجل أنخيل دي ماريا، نجم نادي بنفيكا ومنتخب الأرجنتين، هدفا جميلا في مرمى النصر السعودي خلال مباراة الفريقين الودية المقامة في البرتغال.
ويخوض النصر معسكرا تدريبيا في البرتغال تحت قيادة مدربه الجديد لويس كاسترو.
وبدأ بنفيكا المباراة بقوة حيث سجل 3 أهداف متتالية في الشوط الأول عبر أنخيل دي ماريا وغونزالو راموس، الذي سجل هدفين متتاليين.
واستقبل دي ماريا الكرة وراوغ الكرواتي بروزوفيتش داخل منطقة الجزاء وسدد بهدوء في مرمى نواف العقيدي، ليفتتح أهداف المباراة.
وقلص خالد الغنام الفارق بعدما سجل هدف النصر الأول من هجمة مرتدة.
وبدأ كريستيانو رونالدو المباراة كأساسي وأهدر فرصتين مؤكدتين.