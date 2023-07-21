دي ماريا يراوغ بروزوفيتش ويسجل هدفا رائعا في مرمى النصر (فيديو)

ويخوض النصر معسكرا تدريبيا في البرتغال تحت قيادة مدربه الجديد لويس كاسترو.

وبدأ بنفيكا المباراة بقوة حيث سجل 3 أهداف متتالية في الشوط الأول عبر أنخيل دي ماريا وغونزالو راموس، الذي سجل هدفين متتاليين.