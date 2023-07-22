رونالدو يعزز موقعه "الأعلى أجرًا" في منصة إنستغرام
عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، مكانته باعتباره النجم الأعلى أجراً على موقع تبادل الصور العملاق "إنستغرام".
رونالدو، البالغ من العمر 38 عامًا، أصبح أول شخص على مستوى العالم يصل عدد متابعي حسابه على منصة "إنستغرام" إلى أكثر من نصف مليار شخص.
ويكسب كريستيانو رونالدو ما يقرب من 1.87 مليون جنيه إسترليني عن كل منشور ممول على إنستغرام الخاص به، مما عزز مكانته كأفضل المشاهير على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
ونشر موقع "Hopper HQ" المتخصص تقريرًا قال فيه إن كريستيانو رونالدو تفوق على سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، ليصبح النجم الأعلى أجرا على،
في السنوات الأخيرة، شهد حساب إنستغرام الخاص بكريستيانو نموًا ملحوظًا، مما جعله يحتل المركز الثالث في قائمة أغنياء hglkwm لعام 2019، حيث حصل على ما يقرب من 755000 جنيه إسترليني عن كل منشور ممول.
وأشار الموقع إلى أن أرباح كريستيانو رونالدو جاءت بعد نشره للعديد من العلامات التجارية، مثل LiveScore، وهو موقع رياضي، وTherabody، وهي علامة تجارية للصحة، و Binance، وهو موقع لتبادل عملة مشفرة.
ميسي في المركز الثالث
وفي أحدث قائمة أغنياء 2022، حصل أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي على المركز الثالث، حيث حصل على 1.38 مليون جنيه إسترليني عن كل منشور ممول.
وتحتل المغنية الأمريكية سيلينا غوميز المركز الرابع بمبلغ 1.35 مليون جنيه استرليني عن كل منشور ممول، يليها مواطنها الممثل دواين جونسون "ذا روك" في المركز الخامس بمبلغ 1.33 مليون جنيه إسترليني.