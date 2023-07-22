رونالدو يعزز موقعه "الأعلى أجرًا" في منصة إنستغرام

رونالدو، البالغ من العمر 38 عامًا، أصبح أول شخص على مستوى العالم يصل عدد متابعي حسابه على منصة "إنستغرام" إلى أكثر من نصف مليار شخص.

ويكسب كريستيانو رونالدو ما يقرب من 1.87 مليون جنيه إسترليني عن كل منشور ممول على إنستغرام الخاص به، مما عزز مكانته كأفضل المشاهير على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

ونشر موقع "Hopper HQ" المتخصص تقريرًا قال فيه إن كريستيانو رونالدو تفوق على سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، ليصبح النجم الأعلى أجرا على،