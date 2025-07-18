أخطر تطور منذ انتقاله إلى الأهلي.. جهة رقابية تفحص عقد زيزو

أثارت صفقة انتقال اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي عقب نهاية عقده مع الفريق الأبيض يوم 5 يونيو الماضي، جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية المصرية.

الجدل كان سببه ارتباط زيزو الشديد بجماهير الزمالك، وتقديمه عدة وعود بالبقاء مع الفريق الأبيض، ولكنه رحل في النهاية للمنافس التقليدي.

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ويبدو أن الجدل مازال مستمراً بعد أن فجرت صحيفة "فيتو" المصرية مفاجأة بتأكيدها أن جهة رقابية بدأت مراجعة عقد اللاعب مع الأهلي وفحص المبالغ المالية الواردة به.

ووقع زيزو صاحب الـ 29 عاماً عقداً مع الأهلي حتى صيف 2029 وسط أنباء أفادت بحصوله على راتب سنوي يتخطى 70 مليون جنيه مصري (ما يوازي 1.4 مليون دولار أمريكي).

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وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الموثق في الاتحاد المصري لكرة القدم يشمل راتباً أقل بكثير للاعب تهرباً من دفع رسوم مستحقة للاتحاد تبلغ 4% بجانب قيمة الضريبة المضافة التي تبلغ 14%.

وقدم الأهلي عقود زيزو وزميله محمود حسن "تريزيغيه" بقيمة 5 ملايين جنيه كراتب سنوي، كما أنه قدم عقد التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الوسط بقيمة 100 ألف دولار أمريكي بحسب الصحيفة.

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وزاد اللغط حول هذه النقطة أن عقد زيزو مع فريقه السابق الزمالك كان موثقاً بقيمة 30 مليون جنيه مصري وهو ما دفع جهة رقابية لمراجهة العقود.