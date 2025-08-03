لم ترد على رسالته.. محمد صلاح يفاجئ شقيقته على إنستغرام (صورة)

وجه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة مفاجئة إلى شقيقته أثارت ردود فعل من جانب متابعي الهداف المصري.

وأنهى صلاح أخيراً رحلة إلى شرق آسيا رفقة فريقه ليفربول في اليابان وهونغ كونغ شهدت بعض المباريات الودية.

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ونشر صلاح عبر حسابه بموقع إنستغرام رسالة إلى شقيقته رباب بعد أن علق على منشور لها قائلاً: "بعتلك رسالة الصبح يا حبيبتي.. بطمن عليكي ممكن تردي؟".

وأثارت رسالة صلاح إلى شقيقته تعليقات العديد من المتابعين الذين أبدوا دهشتهم من هذه الرسالة، خاصة أن النجم المصري لم يعتد الحديث عن أفراد عائلته أو أسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اللافت أن شقيقة صلاح ردت على رسالة نجم ليفربول بشكل ساخر قائلة: "لا مش هرد".

وتعمل رباب شقيقة محمد صلاح مصممة للأزياء، وظهرت في أكثر من مقابلة تليفزيونية أخيراً للحديث عن نجم ليفربول.

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وكان محمد صلاح قد حرص على قضاء جزء من عطلته الصيفية في مصر قبل سفره إلى تركيا لقضاء الإجازة في مدينة بودورم، ثم انتظم في تدريبات فريقه استعداداً للموسم الجديد.

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يشار إلى أن نصر شقيق محمد صلاح قد ظهر رفقة الأخير في احتفالات تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي في ملعب "آنفيلد".