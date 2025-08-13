أول خلاف كبير بين جون إدوارد ونجوم الزمالك

شهدت أروقة نادي الزمالك خلال الأيام الماضية اندلاع أول خلاف كبير بين جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، واللاعبين القدامى في الفريق الأبيض.

وكان فريق الزمالك استهل مشواره في بطولة الدوري المصري، يوم الجمعة الماضي، بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، وأشاد الجميع بعمل جون إدوارد والصفقات الجديدة التي ضمها الفريق في الميركاتو الصيفي وتأثيرها في الملعب.

ومن المنتظر أن يخوض فريق الزمالك مباراة مهمة، مساء السبت المقبل، أمام المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن جون إدوارد قرر عدم منح اللاعبين نسبة مقدم التعاقد التي تصل إلى 25%، سواء للاعبين القدامى أو الجدد.

وأضاف: "جون إدوارد قرر صرف الراتب السنوي على الشهور دون دفعة مقدم التعاقد؛ ما سبَّب غضبًا كبيرًا بين اللاعبين".

وتابع المصدر: "اللاعبون القدامى بالفريق رفضوا هذا المبدأ نظرًا لتخوفهم من عدم استقرار النادي من الناحية المادية، وهو ما حدث في فترات سابقة".

وأتم "اللاعبون قالوا لجون إدوارد إنهم لا يضمنون قيام النادي بصرف رواتبهم بشكل دوري كل شهر دون أي تعثرات، لازم نحصل على مقدم يعيننا على المعيشة لأن الكثير منا لديه أعباء مالية والتزامات مستقبلية لا تحتمل التأخير".