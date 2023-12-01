مورينيو يوجه انتقادات للاعبي روما
انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما أسلوب أداء بعض لاعبي فريقه خلال مواجهة سيرفيت السويسري في الدوري الأوروبي في جنيف.
ونجح أصحاب الأرض في تحقيق التعادل 1/1 في الشوط الثاني.
وتقدم روما في الشوط الأول بهدف سجله روميلو لوكاكو وتعادل كريس بيديا لسيرفيت بعد الاستراحة.
وبهذه النتيجة أصبح روما في المركز الثاني بين فرق المجموعة السابعة بفارق نقطتين عن سلافيا براغ المتصدر.
وقال مورينيو: "حقيقة أنا لا أفهم، لعبت 150 مباراة في دوري الأبطال وهي أهم كثيرًا من هذه وأنا متحمس للغاية لهذه المباريات".
وأضاف: "يبدو أن بعض اللاعبين الذين لا يملكون خبرة أوروبية يخوضون هذه المباريات بأسلوب سطحي نوعًا ما".
وتابع المدرب البرتغالي: "هناك دائمًا نفس اللاعبين الذين يحافظون على تركيزهم خلال 90 دقيقة، ولا داعي لذكر أسمائهم، وهناك أيضًا من يلعبون بطريقة سطحية بعض الشيء في هذا النوع من المباريات".
وأوضح: "من المؤسف عدم وجود كاميرات في غرفة الملابس خلال الاستراحة لأنني دائمًا أوضح لهم هذا الأمر، أحذرهم من خوض الشوط الثاني في مواجهة فريق متأخر 0/1 على أرضه".
وأضاف مورينيو، المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد: "لم نتعامل بجدية مطلقًا مع هذه المرحلة من المباراة".
وحال حصول روما على المركز الثاني في نهاية دور المجموعات سيخوض جولة فاصلة في مواجهة فريق قادم من دوري الأبطال للحصول على مكان في دور الـ16.
وقال مورينيو: "لا أعتقد أن خوض الجولة الفاصلة سيكون كارثة".
وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات يلعب روما مع شريف تيراسبول في 14 ديسمبر الجاري، ويحل سيرفيت الثالث ضيفًا على سلافيا براغ قبل أن يتحول للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.