مورينيو يوجه انتقادات للاعبي روما

وقال مورينيو: "حقيقة أنا لا أفهم، لعبت 150 مباراة في دوري الأبطال وهي أهم كثيرًا من هذه وأنا متحمس للغاية لهذه المباريات".

وأضاف: "يبدو أن بعض اللاعبين الذين لا يملكون خبرة أوروبية يخوضون هذه المباريات بأسلوب سطحي نوعًا ما".

وتابع المدرب البرتغالي: "هناك دائمًا نفس اللاعبين الذين يحافظون على تركيزهم خلال 90 دقيقة، ولا داعي لذكر أسمائهم، وهناك أيضًا من يلعبون بطريقة سطحية بعض الشيء في هذا النوع من المباريات".