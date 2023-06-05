رسميا.. فرانك دي بور مدربا لنادي الجزيرة

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الإثنين اتفاقه مع المدرب الهولندي فرانك دي بور، لقيادة الفريق.

وكتب الجزيرة عبر موقع "تويتر": "مدربنا الهولندي يوقع على عقود تدريب فخر أبوظبي".

ولم يكشف الجزيرة عن مدة العقد أو التفاصيل المادية.