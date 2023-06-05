رسميا.. فرانك دي بور مدربا لنادي الجزيرة
دي بور مدربا للجزيرة الإماراتي.
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الإثنين اتفاقه مع المدرب الهولندي فرانك دي بور، لقيادة الفريق.
وكتب الجزيرة عبر موقع "تويتر": "مدربنا الهولندي يوقع على عقود تدريب فخر أبوظبي".
ولم يكشف الجزيرة عن مدة العقد أو التفاصيل المادية.
وبات فرانك دي بور خامس مدرب هولندي يقود الجزيرة منذ 2016، بعد هينك تين كات، ومارسيل كايزر (ولايتان) وداميين هيرتوغ ويورجن ستريبل.
وتولى الهولندي مارسيل كايزر تدريب الجزيرة الموسم المنقضي ورحل بنهاية عقد.
واحتل الجزيرة المركز الخامس في ترتيب دوري أدنوك وحصد 46 نقطة من 26 مباراة مقابل 57 نقطة للبطل شباب الأهلي دبي.
ودي بور البالغ من العمر 53 عاما سبق أن عمل مدربا لمنتخب هولندا وأياكس أمستردام وكريستال بالاس وإنتر ميلان وأتلانتا.
وسبق أن لعب دي بور لأياكس أمستردام وبرشلونة وغالطة سراي ورينجرز والريان.