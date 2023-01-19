أرسنال يتفق على الشروط الشخصية مع لياندرو تروسارد

لكن منذ نهائيات كأس العالم، انهارت علاقة اللاعب البلجيكي مع المدرب روبرتو دي زيربي، حيث طرده الإيطالي من التدريبات.

وافتتح آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز محادثات مع برايتون، حيث قيل إن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة.

ويُعتقد أن هناك عرضًا رسميًا جاهزًا لتقديمه مع تطلع أرسنال لتأمين البلجيكي، على أمل أن يتم الانتهاء من الصفقة قريبًا.