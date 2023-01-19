أرسنال يتفق على الشروط الشخصية مع لياندرو تروسارد
أفادت صحيفة "ميرور" بأن آرسنال وافق على الشروط الشخصية مع لياندرو تروسارد نجم برايتون.
ولعب البلجيكي تروسارد، 28 عامًا، دور البطولة مع برايتون هذا الموسم، وأحرز سبعة أهداف وظهر فريقه كمنافس على مراكز التأهل للبطولات الأوروبية.
لكن منذ نهائيات كأس العالم، انهارت علاقة اللاعب البلجيكي مع المدرب روبرتو دي زيربي، حيث طرده الإيطالي من التدريبات.
وافتتح آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز محادثات مع برايتون، حيث قيل إن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة.
ويُعتقد أن هناك عرضًا رسميًا جاهزًا لتقديمه مع تطلع أرسنال لتأمين البلجيكي، على أمل أن يتم الانتهاء من الصفقة قريبًا.
وتأتي خطوة تروسارد بعد أيام من فشل آرسنال في ضم هدفه الأول ميخايلو مودريك من تشيلسي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن تروسارد انتقل إلى برايتون في 2019 مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، وشارك الموسم الحالي في 17 مباراة مع برايتون سجل فيها 7 أهداف وصنع 3 علما أنه أكمل 121 مباراة مع الفريق الإنجليزي سجل فيها 25 هدفا وصنع 14.
وأكمل البلوز الصفقة بقيمة 87 مليون جنيه إسترليني، بعد أن اختطف سبق آرسنال على اللاعب الأوكراني.
وبعد تعطل الصفقة، ألمح ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إلى أن إدارة النادي تعمل على أهداف بديلة.
وقال المدرب الإسباني: "أنا سعيد باللاعبين الذين لدينا. نحاول دائمًا تحسين الفريق. النادي هو أول من يحاول تحسين اللاعبين لدينا. يجب أن نكون متسقين مع الأهداف التي نريدها".