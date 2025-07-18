أول صور من زواج نجم ريال مدريد إندريك وصديقته الشهيرة (شاهد)

بعد 10 أشهر من إعلان إندريك، لاعب ريال مدريد البالغ من العمر 18 عامًا، والعارضة والمؤثرة غابرييلي ميراندا البالغة 22 عامًا، عن زواجهما المدني، أقام الثنائي مراسم الزفاف الديني في العاصمة الإسبانية.

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وكانت غابرييلي قد نشرت صورًا للزوجين العام الماضي معلقةً: "إذن ليسا اثنين، بل جسد واحد. لذا ما جمعه الله لا يمكن لأحد أن يفرقه" و"أخيرًا تزوجنا".

أما هذا العام، فكان تعليقها على حفل زفافهما الديني الذي أقيم في مدريد بمرتبة "زواج رسمي". شاركت غابرييلي صورًا من حفل زفافهما الخاص الذي حضره أفراد عائلة الزوجين.

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وكتبت غابرييلي تعليقًا جاء فيه: "السيد بيرسون والسيدة سوزا. لقد هيأ كل خطوة. اليوم نسير معًا على مذبحه".

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يذكر أن اندرك وغابرييلي بدآ المواعدة في أكتوبر 2023، ثم وقّعا "عقد مواعدة" يحدد شروطًا واضحة لاستمرار العلاقة.

وكشفت غابرييلي في بودكاست PodDelas أن الطرفين وقعا المستند طواعيةً رغم معرفتهما التي لم تتجاوز 6 أشهر، بما في ذلك تفاصيل هوياتهما الرسمية.

وفي سبتمبر 2024، أعلنا زواجهما قانونيًا.