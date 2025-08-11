حسام حسن ليس ابن الأهلي.. تصريحات نارية من مسؤول في مودرن سبورت

وجَّه عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت، انتقادًا لاذعًا إلى حسام حسن، مهاجم الفريق، بعد اعتذاره إلى جمهور الأهلي، إثر احتفاله المثير أمامهم في المواجهة التي جمعت بينهما مؤخرًا.

وكان مودرن سبورت تعادل مع الأهلي بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري المصري، مساء السبت.

وسجل حسام حسن هدف مودرن الأول في المباراة، ليذهب ناحية جمهور الأهلي ويحتفل بطريقة مثيرة ليقوم جمهور الفريق الأحمر بتوجيه السباب له.

ولكن اللاعب عقب اللقاء، قدّم اعتذاره على ما بدر منه، خاصة أنه كان لاعبًا سابقًا في صفوف الأهلي.

وكان حسام حسن انضم للأهلي بداية موسم 2021/2022 ولعب مع الأحمر موسمًا ونصف الموسم، قبل أن يرحل إلى سموحة ومنه إلى مودرن سبورت.

وكتب حسام حسن عبر حسابه بمنصة "إنستغرام": "في البداية أعتذر لجمهور النادي الأهلي العظيم عن أي سوء تفاهم حدث في لقطة الهدف، وهذا الجمهور لم أرَ منه إلا كل خير ومساندة وقت تواجدي في النادي".

وأضاف "أنا كنت أمر بفترة ضغوط لظروف شخصية ووضع النادي الموسم الماضي، وأكرر اعتذاري وحبي لجمهور الأهلي، كنت أهدي الاحتفال لمؤمن زكريا دون القصد بالإشارة لأحد من الجماهير لذا وجب التنويه".

من جانبه، قال عبد الظاهر السقا في تصريحات تلفزيونية: "اعتذار حسام حسن إلى جمهور النادي غير مفهوم بالنسبة لي بعد احتفاله".

وأضاف: "حسام حسن ليس من أبناء الأهلي ولا أفهم سر الهجوم عليه من الأساس، واعتذاره غير مفهوم بالنسبة لي، ولا يوجد له مبرر ولا سبب، من حق أي لاعب عندما يسجل هدفًا، وخصوصًا في الأهلي، أنْ يفرح بالتأكيد".

وتابع: "فوجِئت مثل الجميع ببيان اعتذار حسام حسن إلى جمهور الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تسجيله هدفًا في مباراة السبت، ممكن أفهم أن الجمهور يغضب يثور لو اللاعب كان أحد أبناء النادي ورحل لفريق آخر واحتفل بهدفه، لكن كما ذكرتُ حسام ليس من أبناء الأهلي".