وسط الجمهور: رد فعل جنوني لمالك نادي الخلود السعودي بعد هدف الفوز على ضمك(فيديو)
الأمريكي بن هاربورغالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أظهر الأمريكي بن هاربورغ، مالك نادي الخلود السعودي، رد فعل جنونيا، بعد فوز فريقه القاتل على ضمك في دوري روشن.

 وفاز الخلود 2-1 على ضمك، مساء الخميس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

سجل راميرو إنريكي هدف التقدم للخلود في الدقيقة 11 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس كيوين سيلفا.

وأدرك فالنتين فادا التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

لكن جون باكلي سجل هدف الفوز بعدما نفذ ركلة حرة رائعة استقرت في الزاوية العليا لمرمى ضمك في الدقيقة 81.

احتفال مثير

وعقب الهدف، احتفل بن هاربورغ بجنون في المدرجات، فقد أبدى رد فعل حماسيا، ثم احتضن من كان بجواره.

يذكر أن هذا الفوز هو أول انتصار للخلود هذا الموسم، إذ وضع أول 3 نقاط في جعبته، ليرتقي إلى المركز 11 في جدول ترتيب الدوري، متقدما بنقطتين على منافسه ضمك الذي يحتل المركز 15.

 

