قناص مرعب.. كم عدد أهداف عبد العزيز الشمري مع نادي الاتحاد السعودي؟

لفت عبد العزيز الشمري، نجم منتخب السعودي للشباب وفريق الاتحاد، الأنظار إليه بشدة إثر تألقه مع الأخضر، وقيادته الفريق لاقتناص لقب بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عاما، التي أقيمت منافاستها في أبها.

وتُوِّج المنتخب السعودي للشباب بلقب بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا، بعد فوزه المستحق على نظيره اليمني بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أُقيمت، يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وافتتح عبدالعزيز الشمري التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة برأسية رائعة بعد ركلة ركنية، ثم عاد اللاعب نفسه ليضاعف النتيجة في الدقيقة 12 من ركلة جزاء ناجحة.

المنتخب اليمني حاول العودة ونجح في تقليص الفارق بالدقيقة 37 عبر مختار موفق الذي أودع كرة أرضية في الشباك السعودية، إلا أن فارس بن سالم أعاد الفارق مجددًا للمنتخب السعودي في الدقيقة 61، بعد استلام رائع داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى النهائي بعد تصدره المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 انتصارات على اليمن والكويت وقطر)، ثم تجاوزه العراق في نصف النهائي، قبل أن يجدد تفوقه على اليمن في المباراة الختامية.

ويُعد الشمري من نجوم المستقبل في الكرة السعودية بعد الأداء الرائع الذي قدمه في البطولة التي شارك بها كل من منتخبات اليمن والكويت وقطر، بجانب منتخب مصر الذي جاء بديلا لمنتخب الإمارات الذي اعتذر عن المشاركة في تلك النسخة بجانب كل من منتخبات العراق وعُمان والبحرين.

وسجل عبد العزيز 5 أهداف في البطولة، بواقع هدفين في دور المجموعات في شباك كل من الكويت وقطر، ثم تابع التألق بتسجيل هدف في نصف النهائي ضد العراق وهدفين في النهائي ضد اليمن.

وولد اللاعب السعودي في عام 2007، وهو يلعب بين ناشئي نادي الاتحاد تحت 19 عاما بعد أن جاء من نادي الجبلين مؤخرا.

وبدأ يلمع اسم الشمري مع الجبلين في موسم 23/24، ووقتها كان ثالث هدافين دوري تحت 17 عاما مسجلا 20 هدفا.

بعدها انتقل للاتحاد، وواصل التهديف موسم 24/25 بـ15 هدفا في نفس الدوري.