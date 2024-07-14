رئيس الرجاء يكشف لـ"إرم نيوز" أحدث تطورات صفقة ضم نجم الأهلي المصري

أشار محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء المغربي، إلى أن ناديه تقدم بعرض رسمي للنادي للأهلي من أجل ضم محمد الضاوي كريستو على سبيل الإعارة.

وقال بودريقة، في تصريحات لـ"إرم نيوز": "تقدمنا بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل إعارة محمد الضاوي كريستو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وتابع: "الأهلي وافق على إعارة اللاعب للنادي المغربي، وننهي فقط التفاصيل مع وكيل اللاعب".

وأكمل: "كريستو سيوجَد في المغرب قريبا من أجل إنهاء التعاقد والانضمام للرجاء".

واختتم: "لقد تواصلت بنفسي مباشرة مع إدارة النادي الأهلي بشأن كريستو، ويأتي ذلك في إطار تطوير العلاقات بين الناديين العريقين".

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ودخل نادي الصفاقسي التونسي المنافسة مع الوداد للحصول على خدمات محمد الضاوي كريستو.

وقال جوهر العذار، المتحدث الرسمي للنادي التونسي، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس: "يوجد بالفعل اهتمام من جانب الصفاقسي التونسي لضم محمد الضاوي، لاعب الأهلي، وبالفعل تمت اتصالات بين الناديين، لكن الأمور لم تصل إلى وجود عرض رسمي".

وتابع: "الأمر متعلق بإدارة اللاعب ونحن في اتصالات مع الأهلي، وإذا حدث اتفاق بين الناديين سيُعْلَن عنه خلال الفترة المقبلة".

ونفى جون مارك، وكيل محمد الضاوي كريستو، وجود أي اتفاقات رسمية لضم اللاعب حتى الآن.

وقال في تصريحات لـ"إرم نيوز": لم نتخذ أي قرار رسمي بشأن مستقبل كريستو حتى اللحظة".

وتابع بشأن العروض: "سنأخذ الوقت اللازم لتقييم جميع العروض، واتخاذ القرار الصحيح، مع كامل احترامنا للجميع".