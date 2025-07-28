كيف انحدرت مسيرة جواو فيليكس بشكل مرعب؟

ألقت تقارير إخبارية الضوء على كيفية تراجع مسيرة البرتغالي جواو فيليكس، نجم تشيلسي، والذي بات قريبا من الانضمام لنادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووصل جواو فيليكس، أمس الأحد، إلى معسكر نادي النصر المقام في النمسا تمهيدا للخضوع للكشف الطبي، ثم إجراءات إتمام صفقة انتقاله لـ"العالمي" ليدعم تشكيلة الفريق الموسم المقبل، بناء على رغبة مواطنيه الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، وجورجي جيسوس، المدير الفني، اللذين تدخلا بقوة لإقناعه بارتداء قميص "العالمي" الموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير أن مدة العقد بين النصر وفيليكس ستبلغ عامين حتى صيف 2027.

وستبلغ قيمة الانتقال المبدئية 30 مليون يورو ستضاف إليها مكافآت ومكافأة إعادة بيع كبيرة ستجعل إجمالي المبلغ 50 مليون يورو.

ويبقى جواو فيليكس من أهم نجوم الجيل الحالي للبرتغال وأغلى صفقة في تاريخ بلاده عند انتقاله مقابل 126 مليون يورو من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2019.

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ودافع جواو خلال مسيرته حتى الآن عن ألوان عدة فرق كبرى مثل أتلتيكو مدريد وبرشلونة وتشيلسي وميلان، وخاض مع منتخب البرتغال 45 مباراة دولية سجل فيها 9 أهداف وتوج مرتين بدوري أمم أوروبا في 2019 و2025.

وتمكن اللاعب البرتغالي من تحقيق لقب السوبر الإيطالي مع ميلان في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وشارك جواو مع ميلان الموسم الماضي في 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، دون أن ينجح في صناعة أي هدف.

ورصد حساب "zonatipsterfutbol" التراجع الكبير في القيمة السوقية لجواو، قائلا: "من المذهل حقًا التراجع الكبير الذي شهدته مسيرة جواو فيليكس، ففي عام 2019، تعاقد معه أتلتيكو مدريد مقابل 127.2 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي، وخامس أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حينها، وفي العام نفسه، فاز بجائزة (الفتى الذهبي)، وكان يُنظر إليه كإحدى أبرز المواهب الصاعدة في العالم".

وأضاف التقرير: "لكن الآن، وفي عمر 25 عامًا فقط، ينضم إلى النصر السعودي مقابل مبلغ مبدئي قدره 30 مليون يورو، ليصبح بذلك سادس فريق يمثله في مسيرته، بعد أن تألق مع بنفيكا في بداياته، دون أن ينجح في إثبات نفسه بشكل فعلي في محطاته التالية".