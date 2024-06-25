"القلوب مفتوحة قبل الأبواب".. أول رسالة من المهيدب لجماهير النصر السعودي
حرص إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي الجديد، على توجيه رسالة إلى جماهير "العالمي"، بعد اعتماده رسميا على رأس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.
وكان المهيدب قد حصل على منصب رئيس نادي النصر بالتزكية؛ نظرا لعدم تقدم أي طرف آخر بأوراق ترشحه لرئاسة "العالمي".
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، يوم الثلاثاء، رسالة خاصة من المهيدب بعد الحصول على خطاب رسمي من وزارة الرياضة السعودية يفيد باعتماد مجلس الإدارة الجديد.
وقدم المهيدب الشكر لمجلس إدارة نادي النصر السابق برئاسة مسلي آل معمر على الفترة التي قضاها في رئاسة النادي، متمنيا لجميع الأعضاء التوفيق فيما هو قادم.
وعبر المهيدب عن سعادته البالغة بدعم جماهير النصر، موجها الشكر لرجال النادي الأوفياء على الوقوف بجانبه خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المهيدب أن دعم جماهير ورجال النصر يعد حافزا رائعا بالنسبة له؛ من أجل تقديم كل ما لديه وبذل قصارى جهده من أجل إسعاد أنصار العالمي.
وشدد في نهاية الخطاب على رغبته الكبيرة في إسعاد جماهير النصر من خلال العمل المستمر، مؤكدا أنه كان عاشقا للكيان قبل توليه هذه المسؤولية، قائلا: "القلوب مفتوحة قبل الأبواب من أجل الارتقاء بالنادي".
وأضاف: "الجميع في النصر على قلب رجلٍ واحد.. لقد تأكدت من هذا الأمر؛ بعد الالتفاف الكبير الذي حظي به مجلس إدارتي".