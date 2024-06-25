"القلوب مفتوحة قبل الأبواب".. أول رسالة من المهيدب لجماهير النصر السعودي

حرص إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي الجديد، على توجيه رسالة إلى جماهير "العالمي"، بعد اعتماده رسميا على رأس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان المهيدب قد حصل على منصب رئيس نادي النصر بالتزكية؛ نظرا لعدم تقدم أي طرف آخر بأوراق ترشحه لرئاسة "العالمي".

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، يوم الثلاثاء، رسالة خاصة من المهيدب بعد الحصول على خطاب رسمي من وزارة الرياضة السعودية يفيد باعتماد مجلس الإدارة الجديد.

وقدم المهيدب الشكر لمجلس إدارة نادي النصر السابق برئاسة مسلي آل معمر على الفترة التي قضاها في رئاسة النادي، متمنيا لجميع الأعضاء التوفيق فيما هو قادم.