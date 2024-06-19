نجم ميلان يصدم الهلال السعودي

وجه رافائيل لياو، نجم منتخب البرتغال وميلان الإيطالي، صدمة لمسؤولي الهلال السعودي، بتأكيده على عدم اهتمامه بالانتقال لدوري روشن في الموسم المقبل.

يخوض لياو حاليا منافسات بطولة "يورو 2024" مع منتخب بلاده في المجموعة التي تضم، تركيا، والتشيك، وجورجيا.

وأشارت تقارير أخيرا إلى رغبة نادي الهلال في الحصول على توقيع النجم البرتغالي، بعد انتهاء كأس أمم أوروبا الحالية.

ولكن صحيفة "توتوسبورت" أوضحت، أن فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين لا تشعر لياو بحماسة كبيرة نظرًا لنقص المنافسة مقارنة بأوروبا.