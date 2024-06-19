نجم ميلان يصدم الهلال السعودي
وجه رافائيل لياو، نجم منتخب البرتغال وميلان الإيطالي، صدمة لمسؤولي الهلال السعودي، بتأكيده على عدم اهتمامه بالانتقال لدوري روشن في الموسم المقبل.
يخوض لياو حاليا منافسات بطولة "يورو 2024" مع منتخب بلاده في المجموعة التي تضم، تركيا، والتشيك، وجورجيا.
وأشارت تقارير أخيرا إلى رغبة نادي الهلال في الحصول على توقيع النجم البرتغالي، بعد انتهاء كأس أمم أوروبا الحالية.
ولكن صحيفة "توتوسبورت" أوضحت، أن فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين لا تشعر لياو بحماسة كبيرة نظرًا لنقص المنافسة مقارنة بأوروبا.
وأضاف التقرير: "لياو أظهر رغبة ضئيلة في مغادرة النادي في الميركاتو المقبل".
وكان الصحفي الإيطالي، ماركو كونتيريو، أشار سابقا إلى أن نادي ميلان لن يوافق على بيع نجمه البرتغالي بمقابل مادي يقل عن 175 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.
وخاض لياو مع ميلان الموسم الماضي 47 مباراة بمختلف المسابقات، وأسهم في تسجيل 29 هدفًا، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفًا وتقديم 14 تمريرات حاسمة لزملائه.
وينتهي عقد اللاعب مع ناديه في يونيو 2028، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 90 مليون يورو.