ما بين السهل والمعقد.. سيناريوهات تأهل الجزائر وتونس في كأس أفريقيا

يسدل الستار هذه الأيام على دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، وهنا يتضح أخيرًا الشكل النهائي للمنافسات الثماني التي سنشهدها على مدار الأسبوع القادم.

وحتى الآن هناك منتخبان عربيان لم يحسما صعودهما للدور التالي، ولا يزال الأمل قائمًا بالنسبة لهما، هما الجزائر وتونس.

المنتخب الجزائري افتتح البطولة بتعادلين محبطين، أمام أنغولا وبوركينا فاسو، ومباراته القادمة من المفترض أنها الأسهل أمام جاره موريتانيا.

أما المنتخب التونسي فهو صاحب الموقف الأصعب، فهو يتذيل ترتيب مجموعته بنقطة وحيدة نالها من التعادل مع مالي، ومباراته الأخيرة ستكون أمام جنوب أفريقيا التي ستتمسك بكل أمل ممكن للصعود كمركز أول.

وفيما يأتي نستعرض معًا السيناريوهات المتاحة، التي تسمح للمنتخب التونسي ونظيره الجزائري أن يصعدا إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا: