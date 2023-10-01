بالورود والأهازيج: استقبال جماهيري حاشد لبعثة نادي الاتحاد السعودي في إيران (فيديو وصور)
استقبلت الجماهير الإيرانية، بعثة نادي الاتحاد السعودي بالورود لدى وصولها إلى مطار أصفهان، استعدادًا لمواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا.
وسيلعب الاتحاد ضد سباهان غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات للبطولة الآسيوية.
ووصلت بعثة فريق الاتحاد السعودي إلى مدينة أصفهان الإيرانية، وسط استقبال جماهيري حشاد من الجماهير الإيرانية، حيث شجعهم البعض، وقام البعض الآخر بترديد اسم فريق سباهان.
كما تجمع عدد كبير من أنصار نادي الاتحاد في إيران أمام فندق إقامة اللاعبين للترحيب بهم.
وفضل البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، مغادرة اللاعبين قبل 48 ساعة من انطلاق المباراة التي ستجمعهما، وذلك للتأقلم على أجواء المدينة.
يذكر أن الاتحاد افتتح مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بفوز مريح على حساب أجمك الأوزبكي 3/1 في الجولة الأولى، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.