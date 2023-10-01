بالورود والأهازيج: استقبال جماهيري حاشد لبعثة نادي الاتحاد السعودي في إيران (فيديو وصور)

وسيلعب الاتحاد ضد سباهان غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

ووصلت بعثة فريق الاتحاد السعودي إلى مدينة أصفهان الإيرانية، وسط استقبال جماهيري حشاد من الجماهير الإيرانية، حيث شجعهم البعض، وقام البعض الآخر بترديد اسم فريق سباهان.

كما تجمع عدد كبير من أنصار نادي الاتحاد في إيران أمام فندق إقامة اللاعبين للترحيب بهم.