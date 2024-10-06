"سنتعامل بالعقل وليس العاطفة".. تصريح حاسم حول مستقبل معلول (فيديو)

أعلن محمد رمضان ،المدير الرياضي للأهلي المصري، أن ناديه سيطلب حكاماً أجانب لمبارياته في بطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري في نصف نهائي كأس السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

وقال رمضان عبر قناة الأهلي إن بطولة السوبر المصري في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الأحمر موضحاً أن ناديه سيطالب بتعيين حكاماً أجانب لمباراته ضد سيراميكا كليوباترا وحال وصوله للنهائي.

وجاء إعلان الأهلي عن المطالبة بتعيين حكام أجانب بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإسناد إدارة مباريات السوبر المحلي إلى 4 حكام ساحة هم محمد معروف وأمين عمر ومحمود ناجي وأحمد الغندور.

وأكد محمد رمضان أن الأهلي سيتعاقد مع لاعبين جدد قبل غلق فترة الانتقالات الجارية يوم 25 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن الأهلي بحاجة للتعاقد مع صفقتين جديدتين مؤكداً أن الفريق الأحمر ينتظر تقييم حالة التونسي علي معلول الظهير الأيسر الذي سيعود من برنامجه العلاجي يوم 20 نوفمبر المقبل ويحصل على راتبه كاملاً مع تحمل كافة نفقات علاجه.

وأشار إلى أن علي معلول له تاريخ كبير مع الأهلي ولكن مصلحة الفريق تفرض الرؤية حول أي قرار خاصة أن الأهلي بحاجة لضم لاعب أجنبي جديد.

وتابع:" سنفكر بالعقل وليس بالعاطفة.. كانت هناك محاولات لحصوله على الجنسية المصرية ولكنها لم تكتمل".

وأوضح أن محمد علي بن رمضان نجم منتخب تونس وفريق فرينكفاروزي المجري خارج حسابات القلعة الحمراء ولن يتم تجديد التفاوض معه.