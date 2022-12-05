موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022

ضرب منتخب إنجلترا موعدًا مع منافسه منتخب فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022، في قطر، بعد فوز الأسود الثلاثة 3/0 على منتخب السنغال في دور الـ16، اليوم الأحد.

وكان منتخب فرنسا، بطل نسخة 2018 في روسيا قد حجز مقعده في ربع النهائي بالفوز 3/1 على بولندا.