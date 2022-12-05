موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022
ضرب منتخب إنجلترا موعدًا مع منافسه منتخب فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022، في قطر، بعد فوز الأسود الثلاثة 3/0 على منتخب السنغال في دور الـ16، اليوم الأحد.
وكان منتخب فرنسا، بطل نسخة 2018 في روسيا قد حجز مقعده في ربع النهائي بالفوز 3/1 على بولندا.
وعلى استاد البيت أنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول متقدمًا 2/0.
وافتتح جوردان هندرسون التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من جود بيلينغهام.
في حين سجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 بتسديدة من داخل المنطقة بمساعدة فيل فودين.
وهذا الهدف الأول لهاري كين في النسخة الحالية، علمًا بأنه نال جائزة الهداف في نسخة 2018 بعدما سجل 6 أهداف.
وفي وقت سابق تفوق منتخب فرنسا 3/1 على بولندا، وسجل للديوك كيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين 74 و90+1، وأوليفيه جيرو في الدقيقة 44، في حين سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لبولندا من ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
ووفقًا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن منتخب فرنسا سيخوض ربع نهائي كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي، بعد مونديالي 2014 و2018، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
وسبق أن لعب منتخبا فرنسا وإنجلترا مباراتين فقط في كأس العالم، وكانتا في دور المجموعات، في نسختي 1966 و1982، وفاز منتخب إنجلترا 2/0 ثم 3/1.
وسبق أن أحرز منتخب فرنسا كأس العالم مرتين عامي 1998و2018، في حين فاز منتخب إنجلترا بالمونديال مرة وحيدة وكانت في نسخة 1966.
موعد مباراة فرنسا وإنجلترا
ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا وإنجلترا، يوم السبت 10 ديسمبر، على استاد البيت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 21:00 بتوقيت القاهرة.