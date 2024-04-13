ترتيب الدوري الإيطالي.. آمال يوفنتوس في الفوز باللقب تنتهي بتعادله في تورينو

‬انتهت آمال يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بعد تعادله على ملعب غريمه المحلي تورينو، اليوم السبت.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 32 مباراة قبل 6 جولات من النهاية ويتأخر بفارق 19 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان، الذي يستضيف كالياري غدا الأحد.

وأهدر دوسان فلاهوفيتش فرصتين ليمنح التقدم ليوفنتوس في الشوط الأول عندما سدد في القائم ومرة أخرى دفع فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش حارس تورينو للتعامل مع تسديدة في الزاوية البعيدة لمرماه.