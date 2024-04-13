ترتيب الدوري الإيطالي.. آمال يوفنتوس في الفوز باللقب تنتهي بتعادله في تورينو
انتهت آمال يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بعد تعادله على ملعب غريمه المحلي تورينو، اليوم السبت.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 32 مباراة قبل 6 جولات من النهاية ويتأخر بفارق 19 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان، الذي يستضيف كالياري غدا الأحد.
وأهدر دوسان فلاهوفيتش فرصتين ليمنح التقدم ليوفنتوس في الشوط الأول عندما سدد في القائم ومرة أخرى دفع فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش حارس تورينو للتعامل مع تسديدة في الزاوية البعيدة لمرماه.
وظن دوفان زاباتا مهاجم تورينو أنه افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بعد دقيقة واحدة من نهاية الاستراحة لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ في الإعداد للهجمة.
وفاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات متتالية بين عامي 2012 و2020.
يوفنتوس بهذا التعادل يكون قد أكمل 10 مباريات فاز خلالها في مباراتين فقط؛ وهو ما يجعل الفريق يتراجع للمركز الثالث بفارق قليل بينه وبين الرابع، بعدما كان ينافس البيانكونيري حتى فبراير الماضي على اللقب مع إنتر ميلان.