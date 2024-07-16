نجم الترجي التونسي يتمسك بالرحيل ويفجر غضب المدرب كاردوزو

فجّر المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز موجة من الغضب في أوساط الترجي التونسي بعدما رفض العودة إلى ناديه لمباشرة التدريبات مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وبعد نهاية موسم 2023 ـ 2024، الذي قاد فيه رودريغيز، الترجي لاستعادة لقب الدوري التونسي الممتاز، وذلك بحلوله في صدارة هدافي الدوري، فاجأ النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما الجميع في الفريق الأحمر والأصفر عندما نشر رسالة عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام" أثار فيها الكثير من التكهنات حول مستقبله مع النادي.

وقال رودريغيز، إنه سيظل على الدوام مشجعًا أوَّلًا للفريق، شأنه في ذلك شأن عائلته، في أي مكان يوجد فيه، مشيدًا بما قدمه له جمهور الفريق الأحمر والأصفر من دعم ومساندة طوال الموسم الماضي، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشرات بالرحيل سرعان ما أكدته الأيام الأخيرة.

وكشف مصدر مقرب من إدارة الترجي التونسي أن النادي وجه بالفعل الدعوة لكل اللاعبين منذ أسبوع للعودة بعد انتهاء فترة الإجازة، واستئناف التدريبات ومن بينهم رودريغيز الذي لم يرد على الرسالة ولم يحل في تونس للانضمام لزملائه حتى أمس الإثنين موعد العودة للتدريبات.

وأضاف المصدر ذاته لـ "إرم نيوز" إن الترجي سيراسل اللاعب من جديد ليطلب حضوره إلى تونس لبحث سبب غيابه ومناقشة وضعيته التعاقدية في إطار القانون".

وكان رودريغيز انضم في صائفة 2023، إلى الترجي قادما من يوفنتود البرازيلي بعقد يمتد حتى يونيو 2026، وساهم خلال موسمه الأول في تتويج الفريق بالدوري الممتاز والوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا قبل الخسارة من الأهلي المصري.

لكن بمجرد انتهاء الموسم وعودة اللاعب إلى بلاده لقضاء فترة الإجازة، تفاجأ مسؤولو الترجي بتأخر رودريغيز عن العودة فيما تضاربت الأنباء حول اتفاقه مع ناد برازيلي للانضمام إليه بعد فك الارتباط مع الفريق الأحمر والأصفر.

وذكرت مصادر قريبة من الترجي أن المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو أبدى غضبه من رودريغيز، وطالب بإيجاد حل لأزمة اللاعب قبل انطلاق الدوري التونسي المقرر في 17 أغسطس المقبل، وانطلاق مشوار النادي في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024 ـ 2025.

يشار إلى أن تدريبات الترجي التونسي شهدت انضمام 3 لاعبين جدد تم التعاقد معهم خلال ميركاتو الصيف الحالي وهم حارس المرمى البشير بن سعيد والمدافع أيمن بن محمد والمهاجم يوسف العبدلي.