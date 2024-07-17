أعرب الجزائري حسام عوار، المنضم حديثًا إلى صفوف الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة بالانتقال للنادي السعودي قادما من روما الإيطالي.

ووقَّع لاعب الوسط، البالغ 26 عامًا، رسميًّا على عقود انضمام للاتحاد لمدة أربعة مواسم قادمًا من روما الإيطالي.

ورحَّب النادي بالصفقة الجديدة، وكتب عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "حسام عوار في كتيبة النمور".

وقال عوار في تصريحات، نقلها موقع نادي الاتحاد بعد توقيع عقد انتقاله: "سعيد بالانتقال إلى ناد لديه مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني خبير".

وأضاف: "توفر هذه العناصر الجاذبة، ستدفعني إلى تقديم أفضل ما لدي، لتمثيل هذا النادي الكبير، وإسعاد جماهيره".

وأصبح عوار أول المحترفين الأجانب، وخامس صفقات الفريق الاتحادي في الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع حامد الشنقيطي، حارس المرمى، قادمًا من الشباب، وثنائي الاتفاق أحمد الغامدي وسعد آل موسى، إضافةً إلى زميلهما حامد الغامدي بنظام الإعارة.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية من الفئات السنية في نادي ليون الفرنسي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2016، وقضى معه ثمانية مواسم قبل أن ينتقل إلى روما الإيطالي.

وعلى الصعيد الدولي، تدرَّج عوار في المنتخبات السنية وصولًا إلى المنتخب الفرنسي الأول، وشارك معه في مباراة واحدة قبل أن يختار اللعب مع المنتخب الجزائري، ويمثِّله في 11 مباراة، بدءًا من 18 يونيو 2023.