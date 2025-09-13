مانشستر سيتي يتلقى صدمة بشأن مدة غياب الجزائري ريان آيت نوري

تلقى بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ضربة قوية بشأن المدة التي سيغيبها الجزائري ريان آيت نوري، لاعب الفريق.

وكان آيت نوري قد أصيب قبل فترة التوقف الدولي خلال مباراة سيتي أمام توتنهام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وغاب عن المباراة التالية ضد برايتون، وأكد غوارديولا عدم مشاركته أيضا في ديربي مانشستر ضد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا الأحد.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، فإن "ريان آيت نوري سيغيب نحو 5 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل".

ويمثل غياب آيت نوري ضربة موجهة لسيتي ومنتخب الجزائر، إذ سيغيب عن التوقف الدولي المقبل، وآخر مباراتين لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026 ضد الصومال وأوغندا.

ولن يلحق آيت نوري، في حال الغياب 5 أسابيع، بـ11 مباراة، منها مباراتان للجزائر، فيما يبتعد عن 9 مباريات لسيتي ضد مانشستر يونايتد ونابولي وآرسنال وهدرسيفلد وبيرنلي وموناكو وبرينتفورد وإيفرتون وفياريال.

واستهل سيتي الموسم الجديد بشكل محبط، وحصد 3 نقاط فقط من أول 3 جولات وخسر مرتين، ويحتل المركز 13، بفارق 6 نقاط عن غريمه ليفربول حامل اللقب والمتصدر.