كريستيانو رونالدو يغيب عن التدريبات الأخيرة قبل مواجهة استقلول

شهدت التدريبات الأخيرة لفريق النصر السعودي استعداداً لملاقاة استقلول الطاجيكي، مساء الأربعاء، في دوري أبطال آسيا 2، غياب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيواجه فريق النصر، الزوراء العراقي، استقلول الطاجيكي، وغوا الهندي، بعد أن أوقعته قرعة دوري أبطال آسيا 2، في المجموعة الرابعة.

أخبار ذات علاقة كيف حمى رجال كريستيانو رونالدو النصر السعودي من "ورطة الهلال"؟

تُجرى المنافسات بنظام الدوري على مرحلتين (ذهابًا وإيابًا)، بمشاركة 32 فريقًا.

ومن المتوقع أن يُختتم دور المجموعات في 24 ديسمبر 2025، قبل الانتقال إلى دور الـ16 بين 10 و19 فبراير 2026، على أن تُجرى مباريات ربع النهائي ونصف النهائي بين 3 و12 مارس و7 و15 أبريل على التوالي، فيما حُدد يوم 16 مايو 2026 موعدًا للمباراة النهائية.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن التدريبات الختامية للنصر قبل مواجهة استقلول شهدت غياب رونالدو، ما يؤكد غيابه عن لقاء الغد.

وسيكون المهاجم البرتغالي، خارج مباراة النصر أمام استقلول، وذلك بقرار فني من جانب المدرب، لإراحته، خاصة وأن هناك اتفاقاً منذ بداية الموسم على هذا الأمر، حسبما ذكرت تقارير صحفية أخيرة.