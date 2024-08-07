بات فارس بلايلي، لاعب مولودية الجزائر السابق، أمام مصير غامض وذلك بعد أيام قليلة من فسخ عقده ومرافقة شقيقه الأكبر، النجم يوسف بلايلي، الذي انضم للترجي التونسي بعقد يمتد لموسمين.

وشهدت علاقة الأخوين يوسف وفارس بلايلي، فضلا عن والدهما ووكيل أعمالهما عبد الحفيظ بلايلي، توترا كبيرا مع إدارة مولودية الجزائر؛ ما أفضى إلى فسخ عقد فارس، لاعب الجناح، وانتقال يوسف إلى الترجي بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وفرض يوسف البلايلي ووالده عبدالحفيظ على الترجي التونسي أن يتم إيجاد حل للشقيق الأصغر فارس، ليتم الاتفاق على أن يلعب الأخير مع مستقبل سليمان، فيما تدفع إدارة الترجي راتبه السنوي المقدر بنحو 35 ألف يورو.

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وكان منتظرا خلال الأسبوع الماضي، بعد قدوم اللاعبين إلى تونس أن يعلن مستقبل سليمان عن ضم فارس بلايلي (23 عاما) لمدة 3 سنوات، بعد اتفاق مسبق بين إدارة هذا النادي ونظيرتها في الترجي، لكن الأمور جرت خلافا لذلك، وفق مصادر خاصة من إدارة مستقبل سليمان، الفريق الذي ينشط في دوري المحترفين التونسي.

وقالت المصادر ذاتها، لـ "إرم نيوز"، إن الجهاز الفني لمستقبل سليمان لم يوافق على التعاقد مع فارس بلايلي لأسباب فنية؛ ما وضع اللاعب في مأزق حقيقي ومصير غامض.

ووفقا للمصدر ذاته، تعاقد مستقبل سليمان بصفة رسمية مع حارس المرمى حمزة الغانمي والمدافع حمزة المبروك، فيما شهدت تدريبات الفريق الأول انضمام لاعب وسط ميدان من مالي للاختبار.

ويواصل فارس بلايلي التدرب مع مجموعة من اللاعبين المستبعدين في الترجي التونسي حتى إيجاد حل للمصير الغامض الذي وقع فيه بعد التصعيد في العلاقة بينه وبين إدارة المولودية خلال الصيف الجاري.

وقالت مصادر مقربة من اللاعب، إنه سيبحث عن الانضمام لناد تونسي آخر، لكن ذلك سيتوقف على جاهزيته الفنية، فيما تبدو حظوظ انضمامه للترجي التونسي مستحيلة لأسباب فنية وقانونية؛ باعتبار أن عدد التعاقدات المسموح بها لكل ناد تونسي لا تتعدى 8 لاعبين.

يشار إلى أن فارس بلايلي (23 عاما) انضم في 2022 إلى مولودية الجزائر بعقد لمدة 3 سنوات، قادما من مولودية وهران، الفريق السابق أيضا لشقيقه يوسف لاعب الترجي التونسي.