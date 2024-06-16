إيطاليا تفتتح حملة الدفاع عن لقب اليورو بفوز مثير على ألبانيا (فيديو)
افتتح المنتخب الإيطالي مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بالفوز على حساب ألبانيا بنتيجة 2-1 ، اليوم السبت ، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية.
وتستضيف ألمانيا منافسات البطولة القارية التي انطلقت أمس الجمعة وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.
واستهل الأزوري مشواره للدفاع عن لقب اليورو بتجنب مفاجآت ألبانيا التي بادرت بالتقدم مبكرًا.
سجل منتخب ألبانيا بعد مرور 22 ثانية فقط عن طريق لاعبه نديم بايرامي ليكتب اسمه في تاريخ البطولة بإحراز الهدف الأسرع محطمًا رقم اللاعب الروسي ديمتري كيريتشينكو الذي كان صاحب أسرع هدف في تاريخ اليورو بعد 67 ثانية فقط من بداية مباراة اليونان خلال تلك النسخة.
ونجح منتخب إيطاليا في العودة سريعًا للمباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 11 عن طريق لاعبه أليساندرو باستوني.
واقتنص نيكولو باريلا الهدف الثاني لصالح الأزوري في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.
ورفع المنتخب الإيطالي رصيده بقيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي إلى 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع المنتخب الإسباني الذي يتفوق بفارق الأهداف.
وفاز منتخب إسبانيا على حساب كرواتيا بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.
وتجمد رصيد منتخب ألبانيا بلا نقاط بعد افتتاح مشواره بالبطولة القارية.