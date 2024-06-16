إيطاليا تفتتح حملة الدفاع عن لقب اليورو بفوز مثير على ألبانيا (فيديو)

افتتح المنتخب الإيطالي مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بالفوز على حساب ألبانيا بنتيجة 2-1 ، اليوم السبت ، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وتستضيف ألمانيا منافسات البطولة القارية التي انطلقت أمس الجمعة وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.

واستهل الأزوري مشواره للدفاع عن لقب اليورو بتجنب مفاجآت ألبانيا التي بادرت بالتقدم مبكرًا.