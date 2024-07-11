الكشف عن موعد انطلاق الدوري التونسي للمحترفين بصيغة جديدة

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس عن انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز 2024-2025 في منتصف شهر أغسطس المقبل، على أن ينتهي السباق في مايو 2025.

وأعلن الاتحاد في اجتماعه اليوم للنظر في صيغة دوري المحترفين، والمصادقة على الجهاز الفني للمنتخب الأول، عن تغيير نظام الدوري ليصبح قوامه مجموعة واحدة من 16 ناديا.

وكان الدوري التونسي يقام بنظام المجموعتين على مدار المواسم السابقة بمشاركة 14 فريقا، على مجموعتين من 7 أندية تخوض فيما بينها مباريات ذهابا وإيابا على أن يتأهل عدد منها للمنافسة في مرحلة التتويج باللقب فيما تخوض بقية الأندية صراع تفادي الهبوط.

وخلال يونيو الماضي أعلن الاتحاد رسميا العودة إلى نظام المجموعة الواحدة بعد استشارة النوادي واللجنة الفنية، ليتم بذلك زيادة عدد الفرق المشاركة في الموسم المقبل إلى 16 فريقا.

وقال الاتحاد التونسي عبر صفحته على فيسبوك "الموسم المقبل سيقام بمشاركة 16 فريقا بنظام المجموعة الواحدة من 30 جولة على أن يتوج الفريق صاحب المركز الاول باللقب".

وتدور الجولة الأولى يومي 17 و18 أغسطس على أن تختتم المسابقة يومي 17 و18 مايو 2025.

وفاز الترجي بالدوري في الموسم الماضي فيما حل الاتحاد المنستيري وصيفا، وسيشارك الفريقان في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل، كما حل الصفاقسي في المركز الثالث وسيشارك الموسم القادم في كأس الكونفدرالية الإفريقية إلى جانب الملعب التونسي حامل لقب كأس تونس.