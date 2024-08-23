إصابة رونالدو بجرح في يده خلال مباراة الرائد (صورة) | إرم نيوز

شهدت مباراة النصر والرائد في الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وظهر رونالدو وهو يتألم بسبب جرح في يده خلال مباراة الرائد التي أقيمت، مساء أمس الخميس، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وافتتح النصر مشواره في الدوري السعودي بتعادل مخيب للآمال على ملعبه أمام الرائد بهدف لكل منهما.

ولم يحافظ النصر على تقدمه بهدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 34 من عمر اللقاء بعدما استقبل هدفًا من ضربة جزاء سجله اللاعب محمد فوزير في الدقيقة 49.

وألغى الحكم خالد الطريس هدفًا ثانيًا سجله النصر في مباراة الرائد عن طريق رونالدو بعد تمريرة حاسمة من مارسيلو بروزوفيتش بداعي التسلل لتقدم اللاعب البرتغالي بجزء من كتفه عن المدافع الأخير للرائد.

ولم يتحدث رونالدو عن إصابته التي تعرض لها في يده، وشكا من بعض الآلام قبل أن يغادر الملعب غاضبًا عقب نهاية اللقاء بالتعادل.

وافتتح النصر موسمه المحلي بخسارة لقب كأس السوبر على يد الهلال بنتيجة 1-4 في مباراة أثارت الشكوك حول مستقبل المدرب البرتغالي لويس كاسترو للفريق.

يشار إلى أن إبراهيم المهيدب رئيس نادي النصر السعودي قد تقدم باستقالته من منصبه بعد أقل من 3 شهور من انتخابه رئيسًا للنادي.