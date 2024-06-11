خطة النصر السعودي لموسم أسطوري

لم يمر النصر في آخر موسمين بأفضل فتراته الكروية، على الرغم من ضم الفريق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم العالمية الذي يتألق معهم منذ اليوم الأول.

لكن على مستوى الألقاب الجماعية هناك غياب تام عن الساحة، كأن الفريق لا يعرف كيف يستفيد من الموارد المتاحة له.

فتارة فاز الاتحاد بالدوري، وأخرى سيطر الهلال على كل البطولات، وفي كل مرة يخرج النصر خالي الوفاض.

لكن يبدو أن كل ذلك في طريقه للتغير في الموسم الجديد، في ظل وجود الكثير من العلامات على تحسن ملحوظ في صفوف العالمي.

ما تلك العلامات؟ وكيف يمكنها أن تؤثر على موسم النصر؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يأتي: