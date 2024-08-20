شهد نادي النصر السعودي استقالة ثانية مساء اليوم الثلاثاء بعد رحيل رئيس النادي إبراهيم المهيدب.

وأعلن قفاري صالح القفاري، عضو مجلس إدارة نادي النصر، استقالته من منصبه بعد رحيل المهيدب بساعات معدودة.

وكتب القفاري عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس "تقديراً وإيماناً برؤية أخي الحبيب إبراهيم المهيدب، الذي قدم الغالي والنفيس خلال شهرين من رئاسته لنادي النصر، أعلن استقالتي من مجلس إدارة النصر متمنياً للعالمي التوفيق خلال المرحلة القادمة".

وكان المهيدب قد أعلن بشكل رسمي استقالته من منصبه مساء اليوم الثلاثاء عبر حسابه بموقع إكس.

وكتب المهيدب "من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح … لذلك تقديماً لمصلحة النادي أقدم استقالتي".

وأضاف "متأكد سيتغير الوضع للأفضل بوجود إدارة واحدة تدير النادي، وسأظل داعماً لكل من يعمل لخدمة النادي … بالتوفيق لمعشوقنا العالمي".

وخسر النصر أمام الهلال بنتيجة 1-4 في نهائي كأس السوبر السعودي مساء السبت الماضي بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

وفشل النصر في التتويج بأي لقب محلي منذ تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي عام 2019.