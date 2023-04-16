لاتسيو يعلن إصابة إيموبيلي في الضلع والظهر خلال حادث مروري

أعلن لاتسيو صاحب المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد أن مهاجمه تشيرو إيموبيلي يخضع للملاحظة في مستشفى بعدما تعرض لكسر في ضلعه وأصيب في ظهره خلال حادث مروري في روما.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إيموبيلي، الذي هز الشباك في فوز فريقه 3-صفر على سبيتسيا يوم الجمعة، تعرض لحادث بعد اصطدام سيارته بعربة ترام في روما.