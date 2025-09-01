الزمالك يقدم لمحمود الخطيب هدية لا تقدر بثمن

قدم نادي الزمالك هدية لا تقدر بثمن إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

واختتمت منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري والتي شهدت الخسارة الأولى للأهلي على يد بيراميدز بثنائية دون رد حملت توقيع المغربي وليد الكرتي.

أخبار ذات علاقة كارثة فيريرا.. 4 أسباب لخسارة الزمالك أمام وادي دجلة

وخسر الزمالك أيضاً لأول مرة على يد وادي دجلة بنتيجة 1-2 بعدما تقدم ناصر ماهر للفريق الأبيض وسجل أحمد فاروق ومحمود دياسطي ثنائية وادي دجلة.

الزمالك يرفض الصدارة

هزيمة الزمالك حرمته من فرصة ذهبية باعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري قبل التوقف الدولي.

وتوقف رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي بفارق نقطة واحدة.

وتلقى الفريق الأبيض الهزيمة الأولى في موسمه الحالي بعد ساعات قليلة من خسارة الأهلي.

إنقاذ الخطيب

أنقذت هزيمة الزمالك محمود الخطيب رئيس الأهلي من ضغوط متصاعدة قبل التوقف الدولي.

فوز الزمالك كان كفيلاً بتعزيز صدارته بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المصري قبل توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.

هذا السيناريو الذي لم يحدث كان كفيلاً بوضع الخطيب تحت ضغط هائل خاصة في ظل الميزانية الضخمة التي رصدها الأهلي لإعادة بناء فريقه واستقدام صفقات مدوية برواتب مرتفعة بضم محمود حسن "تريزيغيه" وأحمد مصطفى "زيزو" والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمد شريف.

المقارنة بين رواتب لاعبي الأهلي والزمالك كانت ستتم بلا شك حال اعتلاء الفريق الأبيض الصدارة.

أخبار ذات علاقة خسارة الأهلي والزمالك.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الخامسة

مشاكل فنية

الحديث عن أزمات الأهلي ومشاكله الفنية وخاصة مع رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو كان سيتصاعد حال فوز الزمالك على وادي دجلة.

أخبار ذات علاقة غضب بعد سقوط الزمالك.. أول رد فعل من جون إدوارد تجاه فيريرا

وخففت خسارة الزمالك أمام وادي دجلة الضغوط على إدارة الأهلي بعدما كشفت الهزيمة الأولى للفريق الأبيض عن المشاكل الفنية وفتحت باب الانتقادات أمام المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.