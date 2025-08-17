لدغة إيطالية تحسم موقعة مانشستر يونايتد وآرسنال (فيديو)

اقتنص آرسنال فوزاً صعباً من أنياب مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل هدف المباراة اللاعب الإيطالي ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 13 من خطأ للتركي ألتاي بايندر حارس مرمى مانشستر يونايتد.

ورغم الهزيمة إلا أن مانشستر يونايتد أهدر عدة محاولات أمام مرمى آرسنال وكاد أن يسجل هدف التعادل لولا تألق الحارس دافيد رايا مع الغانرز.

وظهر الجناح الكاميروني بريان مبيومو نجم مانشستر يونايتد بمستوى جيد في الشوط الأول وهدد مرمى آرسنال بعدة محاولات بجانب الوافد الجديد ماثيوس كونيا ولكن دفاع الغانرز تعامل بامتياز مع هجمات أصحاب الأرض.

وشهد اللقاء أيضاً مشاركة المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو مع مانشستر يونايتد بعد إتمام التعاقد معه رسمياً كما لعب السويدي فيكتور غيوكريس أساسياً في هجوم آرسنال وتم استبداله مع مرور 60 دقيقة.

وبهذه النتيجة، اقتنص آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا أول 3 نقاط محتلاً المركز السادس بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر وسندرلاند وتوتنهام وليفربول ونوتنغهام فورست.

ويبقى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم دون نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى.