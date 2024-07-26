الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة الاتحاد السعودي وإشبيلية الإسباني

يخوض الاتحاد السعودي اختبارًا جديدًا خلال معسكره التدريبي المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل 2023 – 2024.

وتلقى الاتحاد الخسارة أمام إلتشي الإسباني بنتيجة 0-2 في افتتاح تجاربه الودية خلال معسكره التدريبي تحت قيادة مديره الفني الجديد لوران بلان.

ويخوض الاتحاد ثاني تجاربه الودية مساء اليوم الجمعة، ضد إشبيلية الإسباني على ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة STC TV بصوت المعلق عبد الله الحربي.

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية أيضًا عن حصولها على حقوق بث ودية الاتحاد وإشبيلية بجانب قناة الشارقة الرياضية.

وتترقب جماهير الاتحاد ظهور فريقها بعد تدعيم صفوفه بعدة صفقات جديدة قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد التعاقد مع اللاعب الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي السابق بجانب حسام عوار لاعب وسط منتخب الجزائر ونادي روما الإيطالي.

ونجح الاتحاد في استقطاب ثنائي الهلال السعودي معاذ فقيهي وصالح الشهري من أجل تدعيم صفوفه.

وارتبط اسم الاتحاد ببعض الصفقات الأخرى خاصة في مركز حراسة المرمى وخط الدفاع.

ويخوض الاتحاد ضمن تحضيراته للموسم المقبل مباريات ودية أخرى ضد ريال بيتيس الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي يومي 3 و7 أغسطس المقبل.