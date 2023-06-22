ارتفاع جنوني.. وصول سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي إلى 1000 دولار

ويحل إنتر ميامي في المركز الأخير للدوري الأمريكي وتعرض لست خسائر على التوالي.

لكن الحماس في المدينة بلغ أقصاه بوصول ميسي الذي قد ينضم إلى ناديه الجديد في الخامس من يوليو المقبل، ورفع أسعار تذاكر جميع مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.

وبعد دقائق قليلة من الإعلان عن انضمام ميسي في السابع من يونيو، انتقل سعر تذاكر الدخول لمباراة كأس الدوريات بين إنتر ميامي وكروز أزول من نحو 40 دولارا ليتجاوز 500 دولار، لكن لا توجد تذاكر حالياً بأقل من ألف و100 دولار على منصات البيع الإلكترونية.

ويسع ملعب لوكهارت الواقع في فورت لاوديردالي على بعد 50 كلم من ميامي، 19 ألف مشجع، ومن المقرر أن يجري النادي أعمالاً في الأسابيع الأربعة المقبلة لزيادة العدد إلى 22 ألفاً.

وتتم إعادة بيع العديد من التذاكر بأسعار تتجاوز عشرة آلاف دولار.