ارتفاع جنوني.. وصول سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي إلى 1000 دولار
تجاوز سعر تذاكر دخول أول مباراة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي ألف دولار على منصات البيع الإلكترونية، بعد أن كانت 40 دولارا بمجرد طرحها.
وجاء هذا الارتفاع الكبير بعد إعلان مالك النادي جورج ماس أن المباراة المرتقبة في 21 من يوليو المقبل على ملعب لوكهارت أمام فريق كروز أزول المكسيكي قد تعد أول لقاء محتمل له.
ويحل إنتر ميامي في المركز الأخير للدوري الأمريكي وتعرض لست خسائر على التوالي.
لكن الحماس في المدينة بلغ أقصاه بوصول ميسي الذي قد ينضم إلى ناديه الجديد في الخامس من يوليو المقبل، ورفع أسعار تذاكر جميع مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.
وبعد دقائق قليلة من الإعلان عن انضمام ميسي في السابع من يونيو، انتقل سعر تذاكر الدخول لمباراة كأس الدوريات بين إنتر ميامي وكروز أزول من نحو 40 دولارا ليتجاوز 500 دولار، لكن لا توجد تذاكر حالياً بأقل من ألف و100 دولار على منصات البيع الإلكترونية.
ويسع ملعب لوكهارت الواقع في فورت لاوديردالي على بعد 50 كلم من ميامي، 19 ألف مشجع، ومن المقرر أن يجري النادي أعمالاً في الأسابيع الأربعة المقبلة لزيادة العدد إلى 22 ألفاً.
وتتم إعادة بيع العديد من التذاكر بأسعار تتجاوز عشرة آلاف دولار.
وارتفعت أسعار جميع مباريات الفريق الجديد لميسي حتى نهاية الموسم، فعلى سبيل مثال تجاوز سعر التذكرة على ملعب بنك كاليفورنيا في لوس أنغليس لمشاهدة مباراة لوس أنغليس وإنتر ميامي في الثالث من سبتمبر/ أيلول المقبل 400 دولار.
يذكر أن ميسي البالغ من العمر 35 عاما، سيوقع على عقد مع إنتر ميامي لمدة عامين ونصف بقيمة تتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار سنويا مع وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2026 وفقا لما ذكرته صحيفة "ميامي هيرالد".