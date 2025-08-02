موعد مباراة المغرب وأنغولا في أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

تنطلق غدا السبت النسخة الثامنة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (2025) التي تحتضنها للمرة الأولى 3 بلدان في تنظيم مشترك وذلك بين 2 و30 أغسطس الجاري.

وتدور البطولة في تنزانيا وكينيا وأوغندا، وتشهد مشاركة 4 منتخبات عربية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والسودان.

ويقص منتخبا تنزانيا وبوركينا فاسو اليوم السبت شريط افتتاح البطولة بمواجهة تدور في ملعب بنيامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام وذلك لحساب المجموعة الثانية.

ويدخل المنتخب المغربي يوم الأحد كأول المنتخبات العربية في السباق عندما يلاقي نظيره الأنغولي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم أيضا كينيا والكونغو الديمقراطية وأنغولا وزمبيا.

مباراة المنتخبين المغربي والأنغولي تبدأ في الساعة السادسة مساء (06.00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) وتنقلها قناة بيين سبورتس 6 (BEIN SPORTS 6) مباشرة على أن يتولى التعليق عليها جواد بده.

وفي اليوم ذاته، أي غدا الأحد يدخل المنتخب الموريتاني السباق القاري ويواجه مدغشقر في الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة (08.00 مساء) على أن تذاع المباراة أيضا على قناة بيين سبورتس 6 (BEIN SPORTS 6) بتعليق لحسن العيدروس.

ويلعب منتخب الجزائر مباراته الأولى يوم الاثنين أمام أوغندا المستضيفة، في حين يلاقي منتخب السودان نظيره الكونغولي.

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وتنقل قنوات بيين سبورت المشفرة كل مباريات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025.

وتوج "أسود التيرانغا" بلقب النسخة الماضية من "الشان" (2022) بعد فوزهم في النهائي على المنتخب الجزائري المستضيف بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي 0-0.