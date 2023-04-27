رد جورجينا رودريغز على أنباء خلافها مع رونالدو
ردت جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على أنباء خلافها مع اللاعب البرتغالي التي انتشرت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.
ونقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت إلى الشجار على متن طائرتهما الخاصة في تطور لافت لأنباء تصاعدت عن توتر علاقة النجمين.
ونشرت جورجينا عبر خاصية ستوري إنستغرام صورة للسماء في الليل مع كلمات أغنية If I Die من تأليف روميو سانتوس.
وتقول كلمات الأغنية: "الحاسد يخترع الشائعات والنمام ينشرها، فيصدقها الأحمق".
ووصفت صحيفة ذا صن منشور جورجينا رودريغز بأنه رد على الأنباء التي لاحقتهما مؤخرا، وأن صاحبة الـ29 أجبرت على الرد على مزاعم غضب كريستيانو رونالدو منها.
وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر علاقة رونالدو وجورجينا بسبب اهتمامها الزائد بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على "نتفليكس".
وزعمت جيوفانا غونزاليس، التي تعمل كصحفية في البرنامج التلفزيوني "Socialité"، إن رونالدو وجورجينا على وشك الانفصال.
وقالت غونزاليس إن العديد من القضايا الثقيلة ابتليت بها علاقة النجمين الشهيرين خلال الفترة الماضية.
وأشارت غونزاليس إلى أن "أحد الجانبين منزعج من شيء يفعله الآخر ولا يصلان إلى نقطة وسيطة، والأمور يجب أن تتغير كثيرًا بين الاثنين".
ووفقًا لما ذكرته العديد من التقارير، فإن جورجينا غاضبة أيضا لأن "رونالدو يقضي المزيد والمزيد من الوقت بعيدًا عن عائلته، الأمر الذي أثر على علاقة الثنائي".
فيما قالت تقارير أخرى، إن "جورجينا تقضي أوقاتًا أكبر في مراكز التسوق في الرياض، حيث بدأ اللاعب يشعر بأن هذا الأمر ليس جيدًا؛ لأنها تقضي أوقاتًا هناك أكثر من وجودها معه".