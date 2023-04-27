رد جورجينا رودريغز على أنباء خلافها مع رونالدو

وزعمت جيوفانا غونزاليس، التي تعمل كصحفية في البرنامج التلفزيوني "Socialité"، إن رونالدو وجورجينا على وشك الانفصال.

وقالت غونزاليس إن العديد من القضايا الثقيلة ابتليت بها علاقة النجمين الشهيرين خلال الفترة الماضية.

وأشارت غونزاليس إلى أن "أحد الجانبين منزعج من شيء يفعله الآخر ولا يصلان إلى نقطة وسيطة، والأمور يجب أن تتغير كثيرًا بين الاثنين".

ووفقًا لما ذكرته العديد من التقارير، فإن جورجينا غاضبة أيضا لأن "رونالدو يقضي المزيد والمزيد من الوقت بعيدًا عن عائلته، الأمر الذي أثر على علاقة الثنائي".

فيما قالت تقارير أخرى، إن "جورجينا تقضي أوقاتًا أكبر في مراكز التسوق في الرياض، حيث بدأ اللاعب يشعر بأن هذا الأمر ليس جيدًا؛ لأنها تقضي أوقاتًا هناك أكثر من وجودها معه".