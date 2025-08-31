رسميًا.. الأهلي يطيح بخوسيه ريبيرو بعد السقوط أمام بيراميدز

أنهى النادي الأهلي علاقته بالمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على استاد السلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أخبار ذات علاقة تم التجميد.. خلاف كبير يضرب مفاوضات الأهلي مع علي ماهر

الأهلي ظهر بمستوى باهت خلال اللقاء، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط فقط بعد مرور الجولات الأولى، ويتراجع إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، وهو ما أثار استياء الجماهير الحاضرة التي أطلقت هتافات غاضبة طالبت برحيل المدرب الإسباني.

أخبار ذات علاقة جلسة مع الخطيب.. أول المرشحين لخلافة ريبيرو يظهر في الأهلي

بيان رسمي من النادي

أصدر الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه توجيه الشكر لريبيرو وجهازه المعاون، مؤكّدًا إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وأوضح البيان أن القرار جاء بعد اجتماعات مطولة للجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب وحضور المدير الرياضي محمد يوسف، إذ تمت مناقشة التقارير الفنية والإدارية التي خلصت إلى أن استمرار المدرب لم يعد مناسبًا في ظل النتائج المخيبة.

اللجنة شددت في اجتماعها مع ريبيرو على تقديرها لجهوده منذ توليه المهمة، لكنها اعتبرت أن طموحات النادي وجماهيره تتطلب تغييرًا سريعًا لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح على المستويين المحلي والقاري.

بديل محتمل

بحسب ما تردد داخل أروقة النادي، يبرز اسم عماد النحاس كأحد الخيارات المرشحة لتولي المسؤولية في الفترة المقبلة، بانتظار حسم لجنة التخطيط قرارها النهائي بشأن الجهاز الفني الجديد.