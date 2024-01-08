ديلي إكسبريس: محمد صلاح قد يجدد عقده مع ليفربول
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن محمد صلاح مهاجم ليفربول قد يجدد عقده مع الريدز، إذ إن عقده الحالي ينتهي في 2025.
ووفقا للصحيفة، فإن لدى ليفربول حلا مثاليا لمستقبل صلاح من شأنه أن يفيد جميع الأطراف المعنية مع سعي أندية سعودية للتعاقد مع المهاجم المصري.
وأوضحت أنه إذا تمكن ليفربول من الاتفاق على تمديد عقد صلاح لمدة عام واحد، فسيتمكن اللاعب من إكمال عقده الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2025.
ومن المتوقع أن يحل ديوغو غوتا محل صلاح خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس أفريقيا في ساحل العاج.
لكن ليس من الواضح من سيحل محل صلاح على المدى الطويل، وقالت الصحيفة: يبدو أنه من المحتم أن ينتقل صلاح إلى الشرق الأوسط في مرحلة ما من مسيرته.
وأكدت "ديلي إكسبريس" أن صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، يقترب من التوقيع على عقد جديد مع ليفربول، رغم أن التجديد من المرجح أن يكون لفترة قصيرة لمدة عام أو عامين.
وهذا الأمر من شأنه أن يمنح ليفربول بعض الوقت للعثور على بديل مناسب، وإبرام أفضل صفقة ممكنة مع النادي السعودي الذي يريد التعاقد مع صلاح.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن ناديا سعوديا قدم الصيف الماضي 170 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 45 مليون جنيه إسترليني كإضافات لصلاح، لكن ليفربول أصر على أن اللاعب ليس للبيع.
وذكر مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن الاتحاد لن يتخلى عن آماله في التعاقد مع صلاح.
وقال إيمينالو، في حديث لشبكة "سكاي سبورتس": "أولا وقبل كل شيء، محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين على هذا الكوكب، لقد قلت من قبل، إننا نرحب بأي شخص يريد القدوم إلى الدوري السعودي، وهذا يشمل صلاح، لكن علينا أن نفعل الأشياء بطريقة احترافية ومحترمة للغاية، هذا ما نحن هنا من أجله".
وأوضح: "إذا لم يحدث ذلك، فهذا ليس لأننا لم نعد معجبين باللاعب، أو لأن لدينا مشكلة مع ليفربول، بل لأن بعض الأشياء لا تتناسب مع جميع الأطراف المشاركة في العملية".
وأكد: "حال إحضار محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين فسنكون جميعًا ممتنين للغاية".