ديلي إكسبريس: محمد صلاح قد يجدد عقده مع ليفربول

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن محمد صلاح مهاجم ليفربول قد يجدد عقده مع الريدز، إذ إن عقده الحالي ينتهي في 2025.

ووفقا للصحيفة، فإن لدى ليفربول حلا مثاليا لمستقبل صلاح من شأنه أن يفيد جميع الأطراف المعنية مع سعي أندية سعودية للتعاقد مع المهاجم المصري.

وأوضحت أنه إذا تمكن ليفربول من الاتفاق على تمديد عقد صلاح لمدة عام واحد، فسيتمكن اللاعب من إكمال عقده الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

ومن المتوقع أن يحل ديوغو غوتا محل صلاح خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس أفريقيا في ساحل العاج.