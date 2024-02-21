رسميًا.. إلغاء خطط دخول مستثمرين إلى الدوري الألماني

وكانت تلك المداولات قد تسببت باحتجاجات جماهيرية واسعة، إذ توقفت مباراة بوخوم وضيفه بايرن ميونخ في الدوري الألماني، الأسبوع الماضي، لبضع دقائق، قبل استئنافها؛ بسبب احتجاج الجماهير على إمكانية دخول مستثمرين إلى "البوندسليغا".

وقام مشجعون بإلقاء كرات التنس على أرض الملعب بعد مرور 27 دقيقة من عمر اللقاء، تعبيرًا عن غضبهم من دخول الاستثمارات إلى الدوري الألماني.

كما شهدت مباراة دورتموند مع مضيفه فولفسبورغ تكرار توقف اللعب من أجل السماح للعاملين في الاستاد بتنظيف الملعب، في ظل استمرار المشجعين في إلقاء كرات التنس وأشياء أخرى.