رسميًا.. إلغاء خطط دخول مستثمرين إلى الدوري الألماني
قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم التخلي عن خطة بقيمة مليار يورو لجلب مستثمر إلى مسابقة الدوري، بعد عدة احتجاجات من جانب المشجعين.
وكانت تلك المداولات قد تسببت باحتجاجات جماهيرية واسعة، إذ توقفت مباراة بوخوم وضيفه بايرن ميونخ في الدوري الألماني، الأسبوع الماضي، لبضع دقائق، قبل استئنافها؛ بسبب احتجاج الجماهير على إمكانية دخول مستثمرين إلى "البوندسليغا".
وقام مشجعون بإلقاء كرات التنس على أرض الملعب بعد مرور 27 دقيقة من عمر اللقاء، تعبيرًا عن غضبهم من دخول الاستثمارات إلى الدوري الألماني.
كما شهدت مباراة دورتموند مع مضيفه فولفسبورغ تكرار توقف اللعب من أجل السماح للعاملين في الاستاد بتنظيف الملعب، في ظل استمرار المشجعين في إلقاء كرات التنس وأشياء أخرى.
وقال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إن اللجنة التنفيذية قررت بالإجماع عدم مواصلة خطط التفاوض بشأن شراكة تسويقية مع شركة أسهم خاصة.
وقال فاتسكه، في بيان صحفي: "في ضوء التطورات الحالية، يبدو أن الاستمرار الناجح للعملية لا يبدو ممكنا. رغم وجود أغلبية كبيرة تؤيد ضرورة الشراكة الاستراتيجية".
وأضاف: "تمر كرة القدم الألمانية في خضم اختبار حاسم، ما يسبب خلافات كبيرة ليس فقط داخل اتحاد الدوري بين الأندية، ولكن في بعض الحالات أيضًا داخل الأندية بين المحترفين والمدربين ومسؤولي الأندية والهيئات الإشرافية واتحادات الأعضاء والمشجعين".
وكانت رابطة الدوري الألماني تخطط لتعزيز قدرات المسابقة التسويقية في صفقة بقيمة مليار يورو (08ر1 مليار دولار)، على مدار 20 عاما كحد أقصى من خلال صفقة المستثمرين، التي تمت الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من إجمالي 36 ناديا ينشطون بدوري الدرجتين الأولى والثانية الألماني، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقوبلت خطة الرابطة بمعارضة شديدة من الجماهير الألمانية، التي ظلت تحتج لعدة أسابيع من خلال إلقاء أشياء على أرض الملعب في مباريات الدوري الألماني، ما تسبب بتوقف عدد كبير من اللقاءات بالدرجتين الأولى والثانية.