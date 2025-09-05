إعلام سوري: انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين

logo
رياضة

ناد إنجليزي يتعاقد مع مشجع خمسيني حارس مرمى طوارئ

ناد إنجليزي يتعاقد مع مشجع خمسيني حارس مرمى طوارئ
تيري دان حارس مرمى فريق دوركينغ واندرارز الجديدالمصدر: حساب فريق دوركينغ واندرارز على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 5:12 م

سيظهر أحد مشجعي فريق دوركينغ واندرارز، يبلغ من العمر 54 عاما، لأول مرة كحارس مرمى للفريق المنتمي للدرجة السادسة الإنجليزي لكرة القدم، غدا السبت، بعد أن تعرض حارس المرمى الأساسي للنادي لإصابة في الطحال، ما تركهم دون حارس بديل للمباراة التي ستقام في مطلع الأسبوع المقبل.

واعتزل تيري دان، الذي "صعد لدرجات أعلى في الدوري عدة مرات مع عدد من الأندية المحلية"، بحسب واندررز، اللعب منذ 28 عاما.

أخبار ذات علاقة

ألكسندر إيزاك

فوق المتر و90 سم.. ما سر عودة أندية الدوري الإنجليزي لـ"المهاجم الطويل"؟

  

أخبار ذات علاقة

الدوري الإنجليزي

ميركاتو جنوني.. كم بلغ إنفاق أندية الدوري الإنجليزي هذا الصيف؟ (فيديو إرم)

 

لكن بعد استبعاد حارس المرمى هاريسون فولكس لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، تم الآن اختيار دان لتشكيلة الفريق بعد فشلهم في تأمين بديل في الوقت المناسب لمباراة الدوري الوطني الجنوبي غدا السبت ضد إيه. إف. سي توتون.

أخبار ذات علاقة

ألكسندر إيزاك

أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز

 

قال دان في بيان: "الوقوف في المرمى أشبه بركوب الدراجة، لا تنساه أبدا. ما زلت ألعب كرة القدم بانتظام. بصفتي مشجعًا لفريق واندرارز، لن يبذل أي شخص جهدا أكبر مني للحفاظ على نظافة شباكه يوم السبت".

 

 

 

وذكر واندرارز، الذي يحتل المركز 11 في الترتيب، إنه سيتعاقد مع حارس مرمى جديد على سبيل الإعارة لمدة أربعة أسابيع بحلول يوم الاثنين، ما يمنح دان فرصة اللعب هذا الأسبوع.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC