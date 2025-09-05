ناد إنجليزي يتعاقد مع مشجع خمسيني حارس مرمى طوارئ

سيظهر أحد مشجعي فريق دوركينغ واندرارز، يبلغ من العمر 54 عاما، لأول مرة كحارس مرمى للفريق المنتمي للدرجة السادسة الإنجليزي لكرة القدم، غدا السبت، بعد أن تعرض حارس المرمى الأساسي للنادي لإصابة في الطحال، ما تركهم دون حارس بديل للمباراة التي ستقام في مطلع الأسبوع المقبل.

واعتزل تيري دان، الذي "صعد لدرجات أعلى في الدوري عدة مرات مع عدد من الأندية المحلية"، بحسب واندررز، اللعب منذ 28 عاما.

لكن بعد استبعاد حارس المرمى هاريسون فولكس لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، تم الآن اختيار دان لتشكيلة الفريق بعد فشلهم في تأمين بديل في الوقت المناسب لمباراة الدوري الوطني الجنوبي غدا السبت ضد إيه. إف. سي توتون.

قال دان في بيان: "الوقوف في المرمى أشبه بركوب الدراجة، لا تنساه أبدا. ما زلت ألعب كرة القدم بانتظام. بصفتي مشجعًا لفريق واندرارز، لن يبذل أي شخص جهدا أكبر مني للحفاظ على نظافة شباكه يوم السبت".

وذكر واندرارز، الذي يحتل المركز 11 في الترتيب، إنه سيتعاقد مع حارس مرمى جديد على سبيل الإعارة لمدة أربعة أسابيع بحلول يوم الاثنين، ما يمنح دان فرصة اللعب هذا الأسبوع.