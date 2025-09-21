بعد زلزال الخسارة المفاجئة.. هل استقال فوزي البنزرتي من تدريب الإفريقي التونسي؟

تلقى الإفريقي هزيمة مريرة خارج ملعبه على يد مضيفه نجم المتلوي بهدف دون رد مساء اليوم الأحد في الجولة السابعة للدوري التونسي لكرة القدم.

وتلقى الإفريقي ثاني هزائمه في الدوري التونسي هذا الموسم بعد أن تجرع مرارة الخسارة أمام منافسه الترجي الجرجيسي.

🚨هدف نجم المتلوي، غريبة من علي يوسف المتلوي 1/ 0 النادي الافريقي المقابلة منقولة رابط المباراة في اول التعليق👇 بث مباشر في الستوري📺✅ https://sport.be4stream.top/2025/08/lequipe-sport.html Posted by L'EQUIPE SPORT on Sunday, September 21, 2025

الهزيمة أوقفت رصيد الإفريقي بقيادة مديره الفني القدير فوزي البنزرتي عند 13 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التونسي وبفارق 3 نقاط عن الترجي الجرجيسي متصدر الترتيب.

وفي المقابل، ارتفع رصيد نجم المتلوي إلى 11 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري التونسي.

الهزيمة أمام نجم المتلوي فتحت الباب أمام التكهنات حول مستقبل المدرب فوزي البنزرتي الذي تولى المهمة بعد رحيله عن فريق الاتحاد المنستيري في شهر أغسطس الماضي.

ورغم أن الإفريقي حقق 4 انتصارات من 7 جولات في الدوري التونسي فإن الخسارة مرتين أمام الترجي الجرجيسي ثم نجم المتلوي أثارت غضب جماهير الفريق.

وبحسب مصادر مطلعة فإن إدارة النادي لم تناقش بعد مصير المدير الفني عقب الخسارة، كما أن الفريق سيعود إلى العاصمة تونس في غضون الساعات القادمة.

ولم يتقدم فوزي البنزرتي بالاستقالة، ولكن بحسب المصادر فإن هذا القرار لا يبدو متوقعاً من جانب المدير الفني.

ومن المقرر أن تعقد إدارة الإفريقي اجتماعاً لمناقشة أسباب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام نجم المتلوي.