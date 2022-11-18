غضب بين جماهير المغرب بسبب عدم تمرير لاعبي المنتخب لحمدالله خلال مباراة جورجيا

اعترضت بعض الجماهير المغربية على عدم تمرير اللاعبين للمهاجم عبد الرزاق حمد الله العائد إلى تشكيلة أسود الأطلس لأول مرة بعد غياب طويل، وذلك خلال الفوز الكبير 3-صفر على جورجيا وديا.

وفاز المنتخب المغربي، الذي يشارك في المونديال ضمن المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا، على جورجيا وديا في الشارقة بالإمارات، في آخر مباراة ودية قبل المونديال.

وضم وليد الركراكي المدير الفني الوطني للمغرب حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي لأول مرة منذ 2019، وذلك بعدما اعتذر عما بدر منه وقتها حين غادر المعسكر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في العام ذاته.

وقرر الركراكي فتح صفحة جديدة مع بعض اللاعبين منذ توليه تدريب الفريق قبل أقل من ثلاثة أشهر على كأس العالم، عقب الإطاحة بوحيد خليلوجيتش الذي قاد مشوار التصفيات بنجاح، لكن علاقته توترت مع بعض اللاعبين ووصلت إلى قطيعة تامة، مثل حكيم زياش لاعب تشيلسي.

وخاض حمدالله مباراة جورجيا وتمركز بشكل جيد لكنه لم يسجل، وتكفل كل من يوسف النصري وحكيم زياش وسفيان بوفال بتسجيل ثلاثة أهداف على مدار الشوطين.

لكن جماهير المغرب التي شاهدت المباراة انتقدت بعض لاعبي منتخب بلادها بسبب عدم التمرير لحمدالله، حيث كتب أحدهم على تويتر: "رغم غيابه الطويل عن المنتخب الوطني كان حمد الله متمركزا بشكل جيد في الملعب ومنطقة الجزاء كمهاجم ورأس حربة صريح رغم البخل في تمرير الكرات له".

وقال محمد بيتار عبر تويتر: "لاحظت عدم تمرير اللاعبين الكرة لحمدالله. توجد عنصرية تجاه حمد الله ويجب أن يُلفت الاتحاد (الجامعة) المغربي المدرب الركراكي لذلك".

وأضاف المشجع Inko Nnu: "للأسف حمد الله معزول في منطقة الجزاء. الجميع لا يلعب مع حمد الله وكان معزولا طوال المباراة".

وقال محمد المؤدن: "رتم المباراة لم يعط الصورة الحقيقية للمهاجم حمد الله، لكن من فرصة واحدة اصطاد ركلة جزاء جاء منها هدف بوفال. بالتوفيق في القادم إن شاء الله".